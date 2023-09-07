Необычные вещи творятся на нашей планете. Иногда настолько они необычные, что лучше и не творились бы, от греха, так сказать, подальше. К примеру, недавно попалась мне занятная информация, что, оказывается, в Греции, в городе Салоники состоялся митинг, на котором около пяти тысяч человек выразили несогласие с введением новых удостоверений личности, так называемых ID-карт.

Оказывается, новый формат документа вызвал недоверие протестующих. Они говорят, что карта будет содержать чип, который сможет определить точное местоположение держателя. Также есть мнение, что обмен удостоверений личности явится поводом для сбора биометрической информации и установления контроля над гражданами. Власти Греции категорически отрицают данную информацию, журналисты же радостно потирают влажные ладошки в связи с ростом популярности новой теории заговора.

Ох и люблю я теории заговора! Меня хлебом не корми, дай только послушать про какую-нибудь теорию. Вот совершенно недавно я прочитал, что, оказывается, главные правители Земли скрывают от нас, что наша матушка планета на самом деле – плоская. Да-да, плоская-с. Но это строжайшая тайна, и об этом никому не положено знать, кроме тех пяти семейств, которые правят миром по своему хотению и велению. Даже есть засекреченные фотографии из космоса, на которых наша Земля выглядит как блин. Ну и прочая подобная галиматья.

Ну, я-то сам тертый калач, и меня на мякине не проведешь, и для меня все эти теории заговора ничего кроме здорового интереса не вызывают. Но какое-то количество людей всерьез в это верят. Да, верят, что Земля плоская и что ходить за Антарктиду не надо, а то свалишься.

Ладно, об этом в другой раз, а теперь назад, в Элладу.

В общем, в Греции, где все есть, происходят подобные акции протеста. Но, вот что меня интересует – скажем, и в самом деле на новых ID-картах будут чипы, которые смогут определить точное местонахождение держателя. А что в этом плохого? Что если, скажем, держатель пошел в лес гулять и потерялся? Потерялся, не может выйти из чащи, компаса нет, и он не понимает, где север, где юг (в школе плохо учился и забыл, что на дереве мох растет с севера). Сел он на пенек и пригорюнился. А скоро наступит ночь, а ночью серые волки вылезают из берлог, и могут покусать его за бочок. И в это время он слышит рокот спасательного вертолета. Поднимает голову ввысь, и ему из летательного голубого аппарата опускают веревочную лестницу. Он радостный хватается за нее, его поднимают в воздух, и он спасен. А все потому, что в кошельке у него лежало новое удостоверение с чипом, благодаря которому его и нашли родственники и знакомые через спутниковые антенны.

Я утрирую, конечно, но есть толика истины в моей фантазии.

Или еще – если на чипе записаны будут разного рода данные, типа адреса, номера телефонов близких людей, группа крови и т.д., это ж тоже своеобразная страховка на случай, сами понимаете, какой? Я лично двумя руками проголосовал бы за подобный чип. И если в этом суть «теории заговора», то это хороший заговор. По-моему так.

Кстати, несколько лет тому назад подобные разговоры были и у нас. Слава богу, масштабные акции протеста нас миновали, но некоторое количество граждан действительно не желало менять старые удостоверения личности на новые, на которых стоит электронный чип (кстати, что на этом чипе, я до сих пор не знаю и очень сомневаюсь, что там находятся все сведения, о которых я упомянул выше).

Услышав про такие настроения, я тогда подумал, что, несмотря на интернет, Википедию и Гугл всевидящий, все-таки в стране остался небольшой процент необразованных людей, кому там, за печкою, страшны чипы. Оказалось, что не в образовании дело. Мой один очень добрый и старый знакомый, человек с высшим образованием, положительный со всех сторон, отец троих прелестных детей, верный муж и преданный стране гражданин, отказался менять старое удостоверение на новое. Отказался наотрез.

Лично я с ним на эту тему не разговаривал, но один наш общий товарищ поведал мне, что, оказывается, тот утверждал то же самое, что и греки, которые проводили акцию протеста. И еще он говорил, что на чипе записано «число зверя», т. е. особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса, персонажа последней книги Нового Завета.

Услышав про «число зверя», я на всякий случай перекрестился и поинтересовался, а почему на чипе надо зашифровывать три шестерки? И что будет с держателем ID-карты, у него рога вырастут или как? На этот вопрос ответа я не получил. Но, так или иначе, старый знакомый новое удостоверение отказался брать.

Последствия этого отказа были довольно печальными. Когда его освободили со старой работы по сокращению, то на новой попросили предоставить удостоверение личности. А так как старое было уже недействительным, новое он не смог принести, и на работу его не взяли. Остался человек без работы, но принципами своими не поступился – новую ID-карту так и не взял.

Я давно его не видел, через знакомых осторожно интересовался его житьем-бытьем, и каждый раз мне говорили, что, да, наш Малхаз (имя изменено) до сих пор мается без постоянной работы, но убеждения не меняет. Самое интересное, что, по моим сведениям, его дети тоже не брали новые ID-карты, а вот это уже совсем нехорошо, я считаю.

Я слышал, что некоторые настоятели храмов запрещали своей пастве брать новые удостоверения именно по этой причине. Но поверить в это я тогда не хотел. Потом уже, задним, так сказать, числом, мне рассказали, что Малхаз (имя изменено) - глубоко верующий человек и свято верит всему, что настоятель ему рекомендует. Естественно, во времена ковида он был в рядах антиваксеров все по той же причине. Не хотел, чтобы Билл Гейтс его чипировал бы. Зачем Биллу Гейтсу нужен наш Малхаз (имя изменено), наверное, не знал и сам Билл Гейтс.

А ведь Малхаз (имя изменено), как я уже говорил, человек с высшим образованием, городской житель, и в мирные времена мы с ним не раз говорили о барокко, рококо, кватроченто и кубизме, и послушать его было очень интересно, он хорошо знал тему.

Буквально на днях я случайно встретил его в одном из торговых центров.

Выглядел он нормально, улыбчиво и чистенько. Мы с ним покалякали о прошлом и настоящем, но я остерегся спрашивать его о ID-карте. Кстати, его дети уже работают, так что, видимо, им не помешало отсутствие нового удостоверения личности. А может, они его взяли? Взяли новое, чипированное и с неизвестно каким спрятанным в нем числом удостоверение?

Странно все это...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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