Сильные ливни на западе Грузии: ведется поиск трех человек

Сильные ливни привели к наводнениям в Аджарии и Гурии на западе Грузии. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, несколько сел в Гурии оказались отрезаны от внешнего мира.

В результате обильных дождей были затоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодья, повалены деревья. Ведется поиск трех человек, двое из них – несовершеннолетние.

СМИ сообщили об активизации оползневых процессов в нескольких селах. По информации мэра Ланчхути, в результате оползней разрушено как минимум 10 домов.