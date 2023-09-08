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Сборная Грузии по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории

Сборная Грузии уступила Испании в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 с разгромным счетом 1:7.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Грузии. Ранее грузинская команда уступала с разницей в пять мячей – в поединках с Румынией (0:5, 1996 год) и Данией (1:6, 2005 год).

В составе Испании сегодня отличились Альваро Мората, оформивший хет-трик, Даниэль Ольмо, Нико Уильямс и 16-летний Ламин Ямал*. Кроме того, мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Единственный гол за Грузию забил Георгий Чакветадзе.

Испания поднялась на второе место в турнирной таблице группы А, а лидером группы является Шотландия, победившая во всех предыдущих четырёх матчах.

  • Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил рекорд, став самым юным дебютантом в истории сборной Испании.

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