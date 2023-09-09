Служба 112 распространила в Грузии экстренное предупреждение

По Грузии с ночи идет sms-рассылка экстренной службы 112: всех предупреждают об ухудшении погоды в субботу и призывают быть осторожными. Ранее Агентство окружающей среды распространило предупреждение об угрозе наводнений из-за дождей, розлива рек и оползней.

В субботу и воскресенье в большей части районов Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются сильные осадки, вновь дожди, молнии и град. Сильный западный ветер. На море шторм, пишет агентство «Новости-Грузия». В части районов резкое понижение температуры воздуха, в горах возможен снегопад.

В минувшую пятницу сильные дожди вызвали проблемы в Гурии и Аджарии. Были затоплены дороги, подвалы и первые этажи жилых домов, повреждена инфраструктура, в ряде мест сошли оползни. Три человека были обнаружены погибшими, двое из них - дети.