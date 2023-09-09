Грузия уступила Австралии на Кубке мира по регби

Сборная Грузии по регби начала выступление на Кубке мира, проходящем во Франции. В первом поединке грузинская сборная уступила фавориту группе, сборной Австралии со счетом 15:35.

23 сентября соперником сборной Грузии будет Португалия, 30 сентября – Фиджи, 7 октября – Уэльс. Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие команды.

Грузинская сборная принимает участие в Кубке мира по регби в шестой раз подряд. В настоящее время Грузия занимает 11-е место в мировом рейтинге.

Матчи мирового первенства по регби впервые судит грузинский арбитр Ника Амашукели. Он дебютировал на встрече Ирландия-Румыния.