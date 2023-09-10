Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла турнир Lombardia Trophy

Грузинская фигуристка, чемпионка Европы Анастасия Губанова стала победительницей турнира Lombardia Trophy, который проходит в Италии.

За прокат в произвольной программе спортсменка получила 115,95 балла и стала лишь четвертой, что не помешало ей с 185,60 баллами в сумме одержать итоговую победу. Днем ранее Губанова стала лучшей в короткой программе, пишет SOVA.

В январе 2023 года Анастасия Губанова стала победительницей чемпионата Европы в городе Финляндии - Эспоо.

Ранее на международных соревнованиях спортсменка представляла РФ, в 2021 году было объявлено о ее переходе в сборную Грузии - от имени Грузии фигуристка выступает уже третий сезон.