В русле реки Чанчахи в Рача обнаружено тело еще одного погибшего в зоне стихии в Шови. Об этом сообщает МВД Грузии.

«В муниципалитете Они продолжаются поисково-спасательные работы в зоне бедствия. На данный момент известно, что всего в зоне стихии обнаружено 32 тела, и активно ведутся поиски еще одного человека. В мероприятии задействованы все соответствующие подразделения Службы управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел, а также тяжелая техника, беспилотные летательные аппараты, плавучие средства и группа кинологов», - говорится в сообщении ведомства, передает SOVA.

Напомним, курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа - там сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия были вывезены 210 человек.

На днях было заявлено, что пострадавшим в результате схода оползня в Шови бесплатно будет оказана психологическая помощь как в Тбилиси, так и в регионах страны. Среди услуг, которые предлагает пострадавшим Минздрав: консультация психолога, психотерапевтические сеансы, а при необходимости, консультация психиатра. Государство полностью оплатит стоимость назначенных врачами лекарств.