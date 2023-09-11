В Южной Осетии продолжают практически ежедневно подниматься цены на бензин. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следят ли они за этим процессом и что думают о причинах.

Нина: Машины у меня самой нет, но я слышу, что сильно поднимается. Актуально сейчас повышение цен на все. И это же не один день или два дня происходит. В течение года поднялись цены на все. По-моему, все из-за того, что в Украине война и санкции. Но я однозначно могу сказать то, что сейчас у людей столько проблем, что они особо уже не вникают, почему цены поднялись, в чем причина? Все болезни, которые есть у людей, они мешают им даже вникать в такие вопросы, и они просто плывут по течению.

Сармат: Конечно, я в месяц сейчас трачу не меньше 10 тысяч рублей на бензин. Раньше за 2 тысячи рублей я мог залить 40 литров, а сейчас - 30 литров. И я говорю про самый дешевый, 92-й бензин. У нас 95-й и 92-й ничем друг от друга не отличаются. Я думаю, причина одна: просто хотят заработать на нас. Я понимаю, когда растут цены во всем мире, в России, и мы никуда не денемся. Но еще в начале года у нас бензин стоил дешевле, чем в России, в Северной Осетии, а сейчас на 8 рублей дороже, чем там. А что это значит? Кто-то зарабатывает деньги. Но я не вникаю в это, я все время на работе и езжу мало.

Рита: Да, слежу. Сам бензин меня мало интересует, но с подорожанием бензина дорожает все. И это, конечно, сказывается на всех. Зарплаты маленькие, и это очень сильно напрягает. Причинами я не интересовалась, а какой толк ими интересоваться? Подорожали и подорожали. И мало кто думает о том, что бензин дорожает, за ним дорожают продукты, все остальное, и людям от этого плохо. Бесполезно этим интересоваться. Вот в соседней республике тот же газ намного дешевле, чем у нас. Об этом многие говорили, но от этого ничего не поменялось и не изменилось.

Валентина: Конечно, постоянно слежу. Скажу честно, я могу потянуть заправлять свою машину, не ограничу себя, но я просто в ужасе от этих цен! Это ведь не только в бензине дело, на все цены поднимаются. Мне очень жалко наших людей, которым придется еще больше экономить на всем. И, конечно, мне интересно, почему так происходит. Я думаю, перед выборами цены опять снизят, я больше не знаю, что сказать.

Лана: Нет, не слежу. У меня у самой нет машины. Другие, конечно, обсуждают, и водители, и обычные люди возмущаются, что цены возросли. Но мне лично самой все равно. Люди, конечно, недовольны, что цены растут, а зарплата маленькая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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