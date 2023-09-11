Объявлено о начале армяно-американских военных учений

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 11 сентября в учебном центре «Зар» миротворческой бригады Минобороны РА было объявлено о начале армяно-американских учений «Eagle Partner 2023», сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу армянского оборонного ведомства.

На церемонии открытия совместных учений присутствовал начальник Генерального штаба ВС РА, первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

«В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению стабилизации между конфликтующими сторонами путем выполнения миротворческих задач.

Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира»», - говорится в сообщении.

С американской стороны в учениях участвуют 85 военнослужащих, а Армению представляют 175 военнослужащих. Тяжелая военная техника использоваться не будет, лишь стрелковое оружие.

Российские власти на самых различных уровнях критикуют решение Армении провести совместные военные учения с США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера заявил, что что не видит ничего хорошего в том, что «агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье».