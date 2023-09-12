Российский гуманитарный груз доставлен в Карабах по дороге через Агдам

Грузовик с гуманитарной помощью Российского Красного Креста проехал через Агдамский район Азербайджана и прибыл в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики – Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди).
Как пишет агентство «Арцахпресс» со ссылкой на мэра Аскерана Айка Шамиряна, обеспокоенные граждане, собравшиеся возле памятника «Танк», сначала протестовали и не пускали машину, но затем пришли к соглашению, после чего в сопровождении полиции грузовик прибыл в Степанакерт. Гуманитарный груз состоит из «жизненно важных товаров российского производства», сообщил карабахский инфоцентр.
Доставку груза прокомментировали в Баку.
«Тот факт, что груз был доставлен именно по дороге Агдам-Ханкенди, несмотря на провокации самопровозглашенного режима Армении в Карабахском регионе Азербайджана, мы расцениваем как позитивный шаг и важный сдвиг в направлении открытия этой дороги», – сказано в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что посредством Международного Комитета Красного Креста (МККК) согласованы условия одновременного использования дорог через Агдам и Лачин.
«Что касается вопроса одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин, то, как мы отметил в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, Азербайджан через МККК дал согласие на одновременное использование этих двух дорог. К сожалению, препятствием для реализации этого соглашения является сепаратистский режим, созданный Арменией в Карабахском регионе», – сказал он.
Сегодня же министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер.
- Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Лачинский коридор – единственный путь из Армении в Нагорный Карабах – полностью заблокирован с 15 июня. Гуманитарная ситуация в регионе близка к критической: отмечается нехватка продуктов питания, топлива и медикаментов. Карабахцы сообщают, что находятся на грани голода, из-за отсутствия бензина не работает транспорт.
- Азербайджан отвергает обвинения в блокаде. Баку обвинял Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями территорию самопровозглашённой республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей.
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