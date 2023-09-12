Российский гуманитарный груз доставлен в Карабах по дороге через Агдам

Грузовик с гуманитарной помощью Российского Красного Креста проехал через Агдамский район Азербайджана и прибыл в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики – Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди).

Как пишет агентство «Арцахпресс» со ссылкой на мэра Аскерана Айка Шамиряна, обеспокоенные граждане, собравшиеся возле памятника «Танк», сначала протестовали и не пускали машину, но затем пришли к соглашению, после чего в сопровождении полиции грузовик прибыл в Степанакерт. Гуманитарный груз состоит из «жизненно важных товаров российского производства», сообщил карабахский инфоцентр.

Доставку груза прокомментировали в Баку.

«Тот факт, что груз был доставлен именно по дороге Агдам-Ханкенди, несмотря на провокации самопровозглашенного режима Армении в Карабахском регионе Азербайджана, мы расцениваем как позитивный шаг и важный сдвиг в направлении открытия этой дороги», – сказано в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что посредством Международного Комитета Красного Креста (МККК) согласованы условия одновременного использования дорог через Агдам и Лачин.

«Что касается вопроса одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин, то, как мы отметил в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, Азербайджан через МККК дал согласие на одновременное использование этих двух дорог. К сожалению, препятствием для реализации этого соглашения является сепаратистский режим, созданный Арменией в Карабахском регионе», – сказал он.

Сегодня же министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер.