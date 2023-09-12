В историко-архитектурном музее-заповеднике «Сухумская крепость» открылась выставка «Хрупкость». Две абхазские художницы – Диана Хинтба и Апща Хагба с помощью сделанных их руками арт-объектов привлекли внимание к проблеме разрушения исторического и культурного наследия Абхазии. На древних стенах музея-заповедника «Сухумская крепость» художницы Диана Хинтба и Апща Хагба разместили свои арт-объекты, которые создавали полгода. Ведущий текст к выставке объясняет зрителю мотивы художниц и цели экспозиции. Хрупким, говорят они, является все самое ценное, вызывающее эмоции, составляющее основу памяти, вдохновляющее. И для художниц – это город с его историей, культурой, следами былых эпох. Старые дома и их фасады, двери, окна, парки, скверы, деревья – все это остается без внимания, разрушается и делает облик города чужим. Они не против того, чтобы город развивался, строился и менялся, но его история требует бережного отношения.

Гражданское общество пытается активно противостоять потребительскому отношению к столице. Люди задумываются о том, что проблема сохранения исторического облика выпадает из актуальной повестки и на смену ей приходит стремление утилитарно использовать городское пространство и извлекать из него выгоду. С такой идеей куратор выставки Саид Гезердава обратился к Диане Хинтба и Апще Хагба, оказалось, что их эта тема тоже волнует:

«Диана и Апща тоже находятся в этом контексте, они переживают по поводу того, что происходит в городе, что наша история, наша культура отошли на второй план, а на первый план вышли совершенно другие вещи. И мы видим, что те люди, которые вносят в город очень серьезные изменения, с безразличием относятся к его истории, для них это не ценно совершенно. А для конкретного человека – это память, в целом для общества – это история. Мне кажется, что мы должны понимать, что существуем не просто окруженные какими-то ничего не значащими зданиями, мы живем в контексте какой-то глубокой и интересной истории, и мы должны ее познавать, но в связи с этими процессами получается, что она на наших глазах исчезает. Для меня это большая трагедия, я думаю, что Апща и Диана так же все это воспринимают». Саид Гезердава признается, что выставка не слишком благожелательный по отношению к зрителю концепт, но он уверен, что ее задачей как раз и является желание вызвать у публики чувство дискомфорта, чтобы заставить задуматься над тем, что происходит. Диана Хинтба объяснила, почему художницы решили высказаться и при этом погрузились в новую для себя технику инсталляции:

«За последние шесть месяцев, пока мы делали эту выставку, происходили разные события: на набережной вдруг появлялись многоэтажки, какие-то здания разрушались, были большие проблемы со светом. Все это на нас влияет очень давно, но сейчас наступил такой момент, когда захотелось что-то сказать. Мы подумали, что можно с помощью искусства, инсталляции это сделать, потому что это тоже имеет голос. В процессе общения с куратором Саидом Гезердава мы подошли к этой теме, и он предложил сделать выставку. Конечно, для нас это новый опыт, здесь нет живописных работ, только инсталляции, кино, звук. Наравне с удовольствием это была морально очень затратная работа. У нас получились девять арт-объектов, они отражают то, что происходит. Название выставки «Хрупкость», и мы попытались собрать эти события в коллажах и в инсталляциях. У нас получились работы на ткани, нам было важно прошить все это вручную. Наша энергия, наши впечатления вшиты в материю нашего ощущения города сейчас и того, что с ним происходит».

Зрителя, переходящего от одного объекта к другому, сопровождает весьма необычная музыка, говорит Диана Хинтба:

«Музыку нам написал Надир Джинал, очень интересный трек, он очень гармонирует с концептом выставки. У нас есть арт-объект «Горожанка», Аста Чамагуа выполняет свою функцию, это перформанс, она раздает посетителям месседжи, которые тоже передают какую-то важную информацию. И есть фильм Давида Чокоберия «Хрупкость» о том, как мы все это делали. Важно было задокументировать процесс. Мы думаем, что реакция будет разная, но, насколько я вижу, людей это трогает, им как-то не по себе становится, некоторые говорят, что жутко. Наш главный посыл и был о том, что, действительно, жутко и надо быть бережным с городом, сохранять его, заниматься консервацией, но не разрушать».

Апща Хагба рассказала о главной инсталляции, которая называется так же, как вся выставка:

«Как построить город и показать, что он хрупкий? И нам пришла идея, что это можно сделать через банки, которые есть в каждом доме. Это предметы нашего быта, в них есть еда, это очень хрупкий предмет, и под банками мы наклеили названия объектов. Не все они относятся к культурному наследию, часть из них уже снесена или находится в разрушенном состоянии, либо вокруг них ходят разговоры о продаже, о том, что их могут снести. То есть то культурное наследие и те объекты, которые очень важны для нас как для жителей этого города и жителей этой страны». Инсталляция «Сухумский вестник» связана с одной из старейших газет, на большом полотне средоточие главных городских новостей, а инсталляция «Застолье», по словам Апщи Хагба, отражает пустословие и бездействие: «Сухумский вестник» – это новостная страница обычного гражданина Сухума и Абхазии. Нет света, нет воды, трубу прорвало, веерные отключения… Мы настолько ко всему этому привыкли, что уже относимся с чувством юмора к отсутствию очень важных вещей. Объектом «Застолье» мы хотели показать, как много слов нанизано впустую. Не потому, что застолье – это плохо, мы все любим праздники и традиционные застолья. Но, когда мы говорим за столом про то, как мы любим родину, как мы любим наш город и как все это нужно беречь, это остается на уровне слов и не превращается в действие. Мы все-таки должны нести ответственность за то, что мы любим, не только за столом и на словах, но и в нашей обычной жизни, когда другие нас не видят и не слышат».

Апща Хагба рассказала о том, как они обыграли коллаж абхазского художника Адгура Дзидзария и намекнули на евангельский сюжет про тридцать сребреников: «У нас есть интересный объект, мы использовали коллаж Адгура Дзидзария с его разрешения. Когда мы его увидели в Фейсбуке, он нас правда очень впечатлил. Ты видишь набережную Сухума, такой маленький южный городок, и вдруг за ним – невероятные и нелепые застройки. Этот объект называется «Сделка». Мы повесили винтажную раму и сделали так, чтобы эта фотография выходила за пределы рамы, повесили золотой сундучок и в нем тридцать монет. И есть еще один важный объект, он без этикетажа, там зеркало, любой человек, который проходит, думаю, все понимает. Там написано: «От него/от нее многое что зависит». И, когда он смотрит на стену, он видит, от кого это зависит». Выставку инсталляций «Хрупкость» поддержал Благотворительный фонд социально-культурных инициатив.