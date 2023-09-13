Москва выразила Баку демарш из-за заявления о выборах в «новых регионах» РФ

Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявления МИД республики о выборах в «новых российских регионах», заявив, что такие заявления «не отвечают характеру союзничества между странами». Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Отметим, что МИД Азербайджана осудил проведение российскими властями на прошлой неделе местных выборов на оккупированных и аннексированных территориях Украины.
«Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», – сказала она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
«Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики. Думаю, историю новых регионов наши азербайджанские друзья знают хорошо», – добавила российский дипломат.
- В занятых Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины прошло голосование за кандидатов в российские региональные парламенты. В думах «столиц» оккупированных территорий большинство кресел займёт «Единая Россия»: её результаты так же значительно выше, чем в России. Помимо «Единой России», во все советы прошли КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».
- Власти Украины осудили проведение голосования в захваченных российскими военными районах. В заявлении МИД страны подчеркивалось, что Киев «призывает международных партнеров осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность никакой «администрации», которая будет создана по итогам незаконных выборов, так же как и любые решения, которые будут ими приниматься».