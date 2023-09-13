Москва выразила Баку демарш из-за заявления о выборах в «новых регионах» РФ

Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявления МИД республики о выборах в «новых российских регионах», заявив, что такие заявления «не отвечают характеру союзничества между странами». Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Отметим, что МИД Азербайджана осудил проведение российскими властями на прошлой неделе местных выборов на оккупированных и аннексированных территориях Украины.

«Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», – сказала она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

«Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики. Думаю, историю новых регионов наши азербайджанские друзья знают хорошо», – добавила российский дипломат.