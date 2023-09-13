Грузия присоединяется к операции НАТО в Средиземном море

Тактическая группа Береговой охраны Пограничной полиции Грузии из 12 человек отправилась в Грецию для участия в операции НАТО Sea Guardian («Морской страж»).

Грузия является первой страной, не входящей в НАТО, получившей статус оперативного партнера по обеспечению морской безопасности.

Задачи операции «Морской страж»: борьба с терроризмом, содействие свободному передвижению на море, повышение возможностей обеспечения безопасности на море, предотвращение незаконной экономической деятельности.

Грузинский контингент в составе военно-морского подразделения НАТО после учений примет участие в операции в Средиземном море, пишет агентство «Новости-Грузия».