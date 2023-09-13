Газета «Южная Осетия» выясняет причины роста цен на бензин в республике. «За последний месяц цены на бензин в Южной Осетии выросли с 46 до 59 рублей и побили рекорд по аналогичному росту цен, который наблюдался летом 2021 года. Тогда стоимость горючего за литр подскочила с 38 до 49 рублей», – пишет газета. На вопросы издания ответил министр экономического развития республики Дзамболат Тадтаев. Он объяснил рост цен в Южной Осетии ростом закупочных цен в России. Он предположил, что в сентябре, возможно, цены с биржевыми ценами в России выправится, тогда и можно будет ожидать понижения цен в республике. «Пик роста цен на топливо всегда приходится на август. Если помните, в августе 2021 года бензин так же взлетел в цене. Сегодня идут задержки с поставками внутри России, потому что РЖД в сезон отпусков не успевает своевременно оказывать услуги», – пояснил Тадтаев. Главным вопросом все же остается то, почему в Южной Осетии сейчас бензин стоит дороже, чем в Северной Осетии? Еще в начале года бензин в Южной Осетии стоил на 2 рубля дешевле, чем в Северной, а сейчас дороже на 8 рублей. Тадтаев объяснил это наличием резервов. «Регионы России обеспечивают огромные сетевые компании, которые сами занимаются нефтеперегонкой, и перед ними стоит задача обеспечения в нефтепродуктах в первую очередь внутреннего потребителя. В регионах имеются большие объемы хранения стратегического запаса бензина. Условно, при наличии старых запасов, приобретенных еще в начале года «по старым ценам», можно самостоятельно регулировать цену», – сказал он. В Южной Осетии нет хранилищ для стратегического запаса, объяснил министр.

Газета «Республика» публикует интервью с мэром города Цхинвала Ромео Тедеевым. Темой беседы стал единственный вопрос – распределение льготного жилья в республике. Эта тема остается острой, работа комиссии по распределению жилья постоянно оказывается в центре скандала. Около месяца назад комиссия была расформирована, мэр рассказал о работе по комплектации новой комиссии. «Прежняя комиссия изначально состояла из 17 человек. Но некоторые из них самоустранились по разным причинам – это ведь общественная работа, мы не можем их заставить. Я понимаю и моральную, и физическую усталость членов жилкомиссии, претензий к их работе у меня нет. Месяц я прождал, но эта нездоровая ситуация может затянуться, нервируя людей, поэтому жилкомиссия была расформирована, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки», – рассказал Тедеев изданию и заверил, что новая комиссия приступит к работе не позже чем через месяц. Он, в общем, положительно оценил работу по обеспечению населения Южной Осетии жильем. По приведенным Тедеевым цифрам с 2008 года было распределено около 700 квартир, при самом грубом подсчет это около 13 процентов населения республики. В интервью не обсуждали обеспечение жильем одной из самых уязвимых категорий населения, это беженцы из Грузии, которые еще с начала 90-х живут в коллективных центрах. Как отметил Тедеев, это тема для другого интервью.

* * *

Блогер Алан Парастаев пишет о заметке, которую он увидел в сети «Инстаграм». «Заметка эта касается поиска погибших в СВО наших сограждан, а конкретно – созданию у нас в Южной Осетии специальных поисковых отрядов по поиску, вывозу и «забору» тел погибших бойцов. Очень важная и благородная миссия. Но именно поэтому, по причине сложности, и возникает ряд вопросов», – пишет блогер и делится возмущением, почему этим вопросом должны заниматься на общественных началах, а не на самом высоком государственном уровне. «В общем, вопросов много, но они решаемы и решаемы обязательно, потому что по-другому нельзя. Нельзя, чтобы в наш век воины великой державы, погибая за нее, еще и оставались непреданными земле», – пишет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях