Есть такой американский еженедельный журнал о знаменитостях, называется он People. Первый номер сего журнала вышел в марте 1974 года. В 2006 году тираж журнала составлял 3,75 миллиона экземпляров. People ежегодно составляет списки знаменитостей, такие как «самые красивые люди», «лучше и хуже всего одевающиеся», «самый сексуальный мужчина» и т.д.

А я всегда стараюсь быть в курсе событий, знать, кто есть кто, кого признали самым-самым в том или ином жанре, и особенно мне интересно, кто же одевается хуже всех. Я давно уже читаю разные таблоиды, где публикуются рейтинги фильмов, музыкантов, книг, городов, и пр., и пр.

Читаю потому, что в первую очередь мне интересно, насколько мнение того или иного журнала совпадает с моим. Ничего личного, просто холодный интерес. И очень часто мое мнение и мнение весомых изданий резко отличаются друг от друга. Поэтому, узнав о существовании вышеупомянутого журнала, я, естественно, решил его просмотреть.

И просмотрел!

Я давно понял, что о вкусах спорить нет никакого смысла. О любых вкусах – начиная от музыкально-литературных, кончая гастрономически-визуальными.

Про гастрономический вкус вообще очень сложно говорить, или, скорее, доказывать, почему мне нравится что-то, что моему другу или соседу совершенно не нравится.

Помню в детстве мама по утрам иногда на завтрак готовила мне сладкую рисовую кашу, которую я ненавидел. Ненавидел, но давился и ел. А когда просил больше ее не делать, мама мне отвечала, что каша очень вкусная. Прошли годы, и до сих пор сладкая рисовая каша для меня остается неприемлемой. Почему, не знаю. Видимо, какой-то рецептор вкуса в полости рта у меня не работает, который отвечает именно за сладкую рисовую кашу. Или же, наоборот – работает очень активно.

Спорить про вкусовые качества той или иной пищи – дело абсолютно безнадежное и делать этого я не собираюсь. Но вот визуальный вкус, мне кажется, что более или менее поддается какому-нибудь объяснению, хотя это тоже не факт.

Так вот, возвращаюсь к журналу People. Совершенно недавно попалась мне заметка, где по версии этого журнала были представлены самые красивые женщины с нулевых по наши дни. Я внимательно изучил его и, конечно, во многом не был с ним согласен, хотя спорить не стал. Но сперва не про женский, а про мужской список.

Список самых сексуальных мужчин ведется с 1985 года, и первым обладателем сего приза стал Мэл Гибсон. Насчет мужского списка я совершенно ничего не могу сказать по понятным причинам. Список сексуальности мужчин, наверное, составляется исключительно женщинами, и это правильно. Сколько раз бывало, что та или иная представительница наипрекраснейшего пола при мне начинала вздыхать по какому-то известному красавчику, хотя для меня вся прелесть предмета ее «вздохов и охов» была абсолютно недоступна. Но я никогда не спорил по этому поводу. Конечно, я просмотрел мужской список, и в нем были представлены много известных личностей – в основном это актеры зарубежного кинематографа. Единственное удивление во мне вызвал победитель 2016 года, 44-летний актер Дуэйн «Скала» Джонсон.

Тут даже я решил засомневаться, так как никогда от лучшей половины человечества я не слышал восхищения этим глыбоподобным актером, накаченным, с огромными бицепсами и лоснящимся бритым затылком. Если бы еще актер он был хороший, но этого уж точно нет, так как в чем в чем, а в актерском мастерстве я разбираюсь. Весьма однообразный представитель сценической профессии, который известен тем, что в каждом фильме изображает на потеху публики одну и ту же фишку – поднимает правую бровь. Да, довольно миловидный и харизматичный мужик, но, конечно, Гамлета ему не сыграть. Хотя при нынешних извращенных трактовках мировой классики, почему бы и нет?

Но сейчас не об актерстве, а именно о внешних данных. Увидев Джонсона в списке победителей, я сделал блиц-опрос среди своих знакомых и полузнакомых женщин. Ни одна из них его не поставила на место победителя, а скорее даже совсем наоборот. Но, повторюсь, мужской список мне не особо был интересен, а вот женский...

Женский список составлен был более или менее по моему вкусу. Конечно, многих бы я убрал и на их место поставил бы других, но особо спорить тут не о чем. Единственное, мне совсем непонятен выбор победительницы 2023 года. В этом году журнал самой красивой женщиной года назвал 52-летнюю Мелиссу Маккарти. Выбор очень странный, настолько странный, что даже сама Мелисса в шутку спросила, а не были ли решающими голоса ее родителей?

Можно очень любить Мелиссу Маккарти как актрису, хотя тут тоже вопрос очень спорный – она характерная актриса, комедийная, внешность у нее довольно забавная – она женщина весьма в теле (мягко говоря), да и тип лица у нее схож с симпатичнейшим нашим актером Евгением Леоновым. Но назвать ее самой красивой красавицей – это уже очень странно.

Вообще, тут надо бы начать долгий разговор про то, что за последнее время все конкурсы красоты вызывают в большинстве случаев недоумение. Хорошо бы вспомнить что в прошлом году по итогам регионального конкурса красоты в Америке, в городе Большой Дерри победителем (или победительницей?) стал(а) 19-летняя Брайан Нгуен – трансгендерная девушка, явно не вписывающаяся в стандартные рамки конкурсов красоты.

Я ничего не имею против трансгендерства, меня это не особо волнует, но назвать Брайан Нгуен красивой – это уж, простите, по мне, полный дискомфорт. Но, это, как говорится, «их нравы», непонятно только, для чего это делается. И кто что хочет этим доказать.

Возвращаюсь к Мелиссе Маккарти – очень милая и обаятельная актриса, но если в 2023 году во всем англоязычном мире не нашлось красивее нее, то мне жаль этот англоязычный мир.

Хотя...

Хотя, может быть, те, кто участвовал в опросе, у них именно такой вкус.

Я тоже люблю пышных женщин, и очень может быть, стоя перед выбором Джулия Робертс, Анжелина Джоли или Мелисса Маккарти, я бы тоже выбрал Мелиссу.

Это я шучу.

Я бы никого из них не выбрал бы.

Вот такой я зловредный человек.

Но все меркнет перед музыкальными конкурсами, господа.

Вот где полный беспредел.

Billboard опубликовал список 50 лучших рок-вокалистов всех времен и народов.

Так вот, Пол Маккартни на 39 месте, а Курт Кобейн – на пятом!

Хорошо хоть Фредди Меркьюри попал на третье место. А на первом Мик Джаггер. Я, конечно, очень уважаю старика Мика, но первое место ему ну никак не светило, если бы жюри было бы беспристрастным.

Но об этом поговорим в друге время.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях