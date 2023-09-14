В Армении проверяют сообщения о прибытии в страну бойцов ЧВК «Вагнер»

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении проверяет публикации СМИ о прибытии в Армению большого числа бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом 13 сентября в ходе правительственного часа в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, ответчая на вопрос оппозиционного депутата Агнессы Хамоян, «ищет ли СНБ вагнеровцев».

«Что касается действий СНБ по розыску вагнеровцев, то правоохранительные органы Республики Армения обязаны реагировать на появившиеся в прессе публикации, и это норма уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Насколько мне известно, такая публикация была в телеграм-каналах, Служба национальной безопасности проверяет опубликованную информацию в рамках своей юрисдикции, и ничего необычного в этом нет», – ответил премьер-министр.

Ранее Telegram-канал «Баграмян-26» распространил сообщение, согласно которому Кремль санкционировал сценарий государственного переворота в Армении, который должны осуществить прибывшие в Армению бойцы частной военной компании «Вагнер».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередной мифологией и вбросом публикации некоторых армянских телеграм-каналов о том, что в Армении находятся 3000 бойцов ЧВК «Вагнер», готовящих, при поддержке местных сил, переворот и свержение правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

На днях председатель комитета по международным отношениям Совета Федерации РФ Григорий Карасин назвал эти утверждения «бредом сивой кобылы», передает Радио Азатутюн.