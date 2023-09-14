Группа паломников из Северной Осетии побывала в Трусовском ущелье Грузии. Это уже третий случай, когда грузинские власти разрешают въезд на свою территорию осетинам из Трусовского ущелья и Кобинской котловины. После войны 2008 года они были объявлены лицами, представляющими опасность для целостности государства. По сообщению представителей российского МИДа, паломничество стало возможным благодаря усилиям российских, швейцарских и грузинских дипломатов.

Группа паломников из Северной Осетии побывала в Трусовском ущелье Грузии, где посетила могилы предков и одно из главных святилищ Осетии Таранджелоз. Об этом ТАСС заявил руководитель представительства российского МИДа во Владикавказе Багир Мамиев:

«Представители шести осетинских фамилий в количестве двадцати трех человек смогли побывать на родине в Трусовском ущелье Грузии. Согласование посещения длилось около двух месяцев при участии главы секции интересов РФ в Грузии Дмитрия Трофимова. По просьбе выходцев из Трусовского ущелья была направлена официальная нота в МИД Грузии, также использовались личные контакты с представителями компетентных органов Грузии и представителями грузинского духовенства».

Первая поездка жителей Северной Осетии в Трусовское ущелье состоялась осенью 2021 года. «Эхо Кавказа» писало об этом со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григория Карасина.

По информации сайта «ОсНова», тогда паломников сопровождали грузинские полицейские и представители православной церкви. Вторая поездка в июне прошлого года была приурочена к празднованию осетинского праздника Уацилла. Однако из-за сильных паводков и сноса мостов паломники решили не продолжать путь и вернулись в Северную Осетию. Во время третьей поездки паломники посетили могилы предков уже без сопровождения представителей силовых структур, пишет осетинский информационный портал.

По мнению осетинского блогера Алика Пухати, история Трусовского ущелья и Кобинской котловины одна из тех, что стирает границы между Севером и Югом Осетии:

«Трусовское ущелье и Кобинская долина в фокусе осетинского общественного внимания держали в большей степени именно власти и общественность Южной Осетии. По крайней мере, Эдуард Кокойты постоянно говорил об этих местах как об оккупированных территориях, которые принадлежат Южной Осетии. Хотя на самом деле они относятся к североосетинским сообществам, но Южная Осетия считала их своими. По крайней мере, до конфликта 2008 года заявлялась, что это наши территории и они должны быть освобождены. На Севере эта тема иногда вспыхивала, когда жители этих ущелий пытались проехать на границу, и также быстро затухала. Теперь благодаря усилиям российского МИДа людей наконец пустили к родным местам. Для осетинского общества это хорошие новости. До 2021 года людям, у которых фамилии выходцев из этих ущелий, Грузия просто ставила красную метку в паспорте и разворачивала обратно в Россию, без возможности въезда в Грузию когда-либо. Они не могли посетить свои дома, могилы своих предков, святилища.

– Но и теперь они допущены на малую родину не вполне свободно, а на каких-то особых условиях, по результатам специальных переговоров…

– Лучше так, чем вообще никак. Сам факт, что людей наконец-то туда пустили, все-таки говорит о некой нормализации. Я думаю, что любой адекватный человек это поддержит, нежели ту абсолютно фашистскую практику, которую проводили власти Грузии последние 20 лет. Слава богу, возобладал здравый разум».

Представитель российского МИДа указывает на посреднические усилия Секции интересов России в Грузии. Эта дипломатическая миссия крайне редко упоминается информационными изданиями, и в общем-то широкая общественность о ней мало что знает.

В интервью «Эху Кавказа» российский политолог Николай Силаев объяснил причины такой непопулярности дипмиссии:

«В России вообще исходили из того, что нормализация отношений с Грузией – это такой стратегический курс надолго. Поскольку нормализации в политических вопросах по совершенно понятным причинам пока не получается, резонно сосредоточиться на вопросах гуманитарных, причем на таких вопросах, решение которых не затрагивает чувствительные для Тбилиси темы Абхазии и Южной Осетии или, если затрагивает, то косвенно. Секция российских интересов при посольстве Швейцарии работает с 2008 года. Обычно ее работа не освещается в средствах массовой информации, а в этот раз осветили.

– Почему не освещается?

– Там по большей части в центре внимания вопросы практические, которые большого интереса у прессы не вызывают. Секция российских интересов выполняет те же задачи, которые в нормальной ситуации выполняет посольство. Отличие в том, что Секция может обращаться к грузинским органам власти только через швейцарское посольство. Точно так же, как и Секция грузинских интересов здесь, в Москве: если они проводят какую-то встречу, то на этой встрече присутствует представитель швейцарского посольства.

– Неужели не бывает встреч без посредников?

– Я этого не знаю».

Кобинская котловина, а также Гудское и Трусовское ущелья расположены между Главным Кавказским и Боковым хребтами. По информации осетинского портала «15-й регион», в общей сложности в этих местах ранее существовали тридцать три осетинских села, родом оттуда представители восьмидесяти пяти осетинских фамилий. Однако в 1922 году большевики присоединили к Грузии этот, в общем-то, пригород Владикавказа, на северном склоне Кавказского хребта. К концу 70-х годов здесь проживало около трех тысяч осетин, но в последующие годы из-за непростых климатических условий многие стали перебираться на постоянно место жительства в Северную Осетию, возвращаясь к своим домам в летний период.

Проблемы с пересечением границы у горцев начались после войны 2008 года. Грузинские власти внесли их в список лиц, чье пребывание на территории Грузии нежелательно, так как они представляют опасность для целостности государства.

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