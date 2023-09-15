Владимир Зеленский посетит Вашингтон с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить на следующей неделе Соединенные Штаты, сообщают со ссылкой на источники в Белом доме американские СМИ.

В среду глава Украины выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН в среду. Затем он отправится в Вашингтоне, где встретится с президентом США Джо Байдена и членами Конгресса.

Этот визит пройдет на фоне попыток администрации Байдена добиться одобрения Конгрессом выделения очередного более чем двадцатимиллиардного пакета помощи Киеву, который обеспечит поставки вооружений, боеприпасов и оказания финансовой помощи Украине до конца нынешнего года. По данным американской прессы, администрация Байдена близка к принятию решения о поставках Украине ракет более дальнего радиуса действия ATACMS. В последнее время украинские представители выражали надежду на то, что президент Байден примет соответствующее решение в ближайшее время.

Последний раз президент Зеленский посещал Вашингтон в декабре прошлого года. Тогда его выступление в Конгрессе было встречено с большим энтузиазмом конгрессменами и сенаторами. Подавляющее большинство американских законодателей продолжают поддерживать выделение военной и финансовой помощи Украине. Однако, согласно опросам общественного мнения, число американцев, считающих, что уровень поддержки Киева слишком высок увеличивается.