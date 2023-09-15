В Тбилиси подпевали песне «Я – русский», видео стало вирусным в соцсетях

Вечером 14 сентября в соцсетях разошлось короткое видео, на котором группа людей на улице танцует и громко подпевает доносящейся из бара поблизости песне российского исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) – «Я – русский».

«Эхо Кавказа» выяснило, что видео было снято на улице Шардени в Тбилиси несколько дней назад. Менеджер одного из кафе-баров рассказала, что песню посетители включили самовольно. Никаких инцидентов это не вызвало.

Сотрудница другого бара рассказала, что перед этим они танцевали под грузинский танец «Ачарули» и на английском языке объяснялись в любви Грузии. По её словам, в кафе-барах на улице Шардени, по просьбе посетителей иногда включают русские песни, какого-либо запрета не существует.

Изначально ролик был опубликован в телеграм-канале «Поздняков 3.0», принадлежащем создателю ликвидированного движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову, с комментарием «Тбилиси. Обстановка». Часть телеграм-каналов опубликовала видео под заголовком: «центр Тбилиси, российские релоканты наслаждаются песней «Я русский» в исполнении Шамана».

В твиттере видео опубликовал «Двач», в фейсбуке десятки гневных репостов собрала публикация журналиста Лаши Берулава. Видео вызвало негативные комментарии как от жителей Грузии, так и от россиян, пишет издание Paper Kartuli.