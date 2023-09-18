На выборах в Совет старейшин Еревана побеждает правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Она набрала 32,57% голосов. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Армении со всех 475 избирательных участков.

На втором месте с 18,89% голосов «Национальный прогресс» Айка Марутяна. Блок «Мать Армения» набрал 15,43% голосов. Далее идут «Республика» с 11,32% голосов и «Общественный голос» с 9,68% голосов.

Партия «Страна для жизни» набрала 3.64% голосов, что ниже установленного минимального порога в 4%. Остальные силы также не проходят в столичный представительный орган, набирая в районе 1-2% голосов.

Как пишут СМИ, прошедшие в совет старейшин политические силы в течение двух недель должны избрать мэра Еревана путем формирования коалиций, в противном случае будет назначено новое голосование.

Кандидат в мэры от партии «Гражданский договор» – бывший вице-премьер Армении, действующий вице-мэр Тигран Авинян.