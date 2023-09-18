В Карабах через Агдам и Лачин доставлена гуманитарная помощь

Власти Азербайджана сообщили об одновременном проезде грузовых автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорный Карабах через Агдам и Лачин.

«Сегодня около 07:00 утра обеспечен одновременный проезд грузовых автомобилей МККК по дорогам Азербайджана Агдам-Ханкенди [армянское название Степанакерт – ред.] и Лачин-Ханкенди», – сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев заявил, что «вся международная общественность еще раз стала свидетелем того, что никакой блокады не было».

Азербайджанское информагентство также приводит слова официального представителя отдела по связям с общественностью МККК Илахи Гусейновой, которая сообщила, что доставленный в Карабах груз состоял из муки и медикаментов.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, пришли к гуманитарному консенсусу, и этот процесс состоялся. Надеемся, что гуманитарный консенсус позволит доставлять необходимую помощь нуждающимся на постоянной основе», – заявила Гусейнова, передает АПА.

Информацию подтвердили и в карабахском информационном центре.

«18 сентября, согласно договоренности, достигнутой со Степанакертским офисом Международного Комитета Красного Креста и командованием российского миротворческого контингента в Арцахе, в Степанакерт через Бердзорский коридор по автодороге Горис-Степанакерт было перевезено около 23 тонн армянской муки, а по дороге Акна-Степанакерт – медицинские и гигиенические принадлежности зарубежного производства (Россия, Швейцария), которые после экспертизы будут предоставлены соответствующим ведомствам и использованы для нужд населения. Сообщаем также, что через несколько дней по тем же направлениям на автомобилях МККК планируются перевозки грузов из российского города Ростов», – говорится в сообщении.