Пашинян: Баку начал «наземную операцию по этнической чистке армян»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением, прокомментировав «антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Карабахе.

«Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и взятию под контроль позиций и, по некоторым данным, населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе. Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю: вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность», – сказал Пашинян.

Как пишет русская служба Би-би-си, в центре Еревана проходит акция протеста. Несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием правительства Армении. Они обвиняют премьера Пашиняна в том, что его политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

По информации МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики, погибли как минимум двое мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены 11, в том числе 8 детей.