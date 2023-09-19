Азербайджан готов встретиться с представителями Карабаха при условии отмены «незаконного режима»

Азербайджан готов к встрече с представителями армянского населения Карабаха в Евлахе при выполнении ими «ряда условий», заявили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим [Карабаха] должен самораспуститься», – заявили в администрации Алиева.

В противном случае «антитеррористические меры» будут продолжены «до конца», говорится в заявлении.

Ранее власти Нагорного Карабаха призвали Баку остановить огонь и сесть за стол переговоров, передает русская служба Би-би-си.

Минобороны непризнанной республики при этом сообщило, что интенсивность атаки Азербайджана «значительно снизилась».