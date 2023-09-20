В Тбилисском горсуде проходит процесс по делу Саакашвили

В Тбилисском городском суде возобновился процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бывшими высокопоставленными чиновниками, обвиняемыми вместе с ним по т.н. «делу 7 ноября».

В качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.

Экс-глава государства подключился к заседанию по видеосвязи:

«Приветствую всю Грузию, я еще слаб, но ничто не может сломить мой дух, потому что он принадлежит грузинскому народу», – заявил Михаил Саакашвили.

Параллельно с процессом в Тбилисском городском суде собираются сторонники Михаила Саакашвили.