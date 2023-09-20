В Тбилисском горсуде проходит процесс по делу Саакашвили

В Тбилисском городском суде возобновился процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бывшими высокопоставленными чиновниками, обвиняемыми вместе с ним по т.н. «делу 7 ноября».
В качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.
Экс-глава государства подключился к заседанию по видеосвязи:
«Приветствую всю Грузию, я еще слаб, но ничто не может сломить мой дух, потому что он принадлежит грузинскому народу», – заявил Михаил Саакашвили.
Параллельно с процессом в Тбилисском городском суде собираются сторонники Михаила Саакашвили.
- Михаил Саакашвили обвиняется в нарушении статьи 333 УК Грузии «превышении служебных полномочий». Эпизод касается насильственного разгона протестной акции 7 ноября 2007 года, а также вторжения спецназа в офис телекомпании «Имеди». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
- Последнее заседание по этому делу было перенесено из-за состояния здоровья Саакашвили, он не смог участвовать в судебном заседании даже дистанционно.
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