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В Тбилисском горсуде проходит процесс по делу Саакашвили

Михаил Саакашвили, 20 сентября

В Тбилисском городском суде возобновился процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бывшими высокопоставленными чиновниками, обвиняемыми вместе с ним по т.н. «делу 7 ноября».

В качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.

Экс-глава государства подключился к заседанию по видеосвязи:

«Приветствую всю Грузию, я еще слаб, но ничто не может сломить мой дух, потому что он принадлежит грузинскому народу», – заявил Михаил Саакашвили.

Параллельно с процессом в Тбилисском городском суде собираются сторонники Михаила Саакашвили.

  • Михаил Саакашвили обвиняется в нарушении статьи 333 УК Грузии «превышении служебных полномочий». Эпизод касается насильственного разгона протестной акции 7 ноября 2007 года, а также вторжения спецназа в офис телекомпании «Имеди». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
  • Последнее заседание по этому делу было перенесено из-за состояния здоровья Саакашвили, он не смог участвовать в судебном заседании даже дистанционно.

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