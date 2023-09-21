Поступает противоречивая информация о стрельбе в Степанакерте

Стрельба в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди). В полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что вооруженные силы Азербайджана, нарушив соглашение о прекращении огня, вели огонь из различных видов стрелкового оружия.

Из соображений безопасности полиция призывает людей оставаться в убежищах, обещая предоставить информацию о ситуации дополнительно.



В полиции также отмечают, что проинформировали о произошедшем командование российских миротворцев, потребовав принять незамедлительные меры.

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о начале атаки в направлении карабахской столицы. Часть телеграм-каналов при этом пишет, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль два района в городе.

Советник и представитель карабахского лидера по особым поручениям, бывший глава МИД непризнанной республики Давид Бабаян заявил Armenia Today, что «ситуация чрезвычайно тяжелая».

«В одном из пригородных кварталов Степанакерта находятся наши посты и азербайджанские, между ними и произошла перестрелка, которая длилась приблизительно 15-20 минут. Сейчас относительно спокойно», – отметил Бабаян.

Сегодня в Евлахе прошла встреча делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Об итогах встречи пока не сообщается.