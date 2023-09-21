В Ереване перекрыли улицы, требуя обеспечить эвакуацию карабахских армян

Демонстранты сегодня днем заблокировали пересечение проспекта Маштоца и улицы Амиряна в Ереване, движение на этом участке было парализовано.

Протестующие требуют от правительства Армении обеспечить гуманитарный коридор для выхода жителей Нагорного Карабаха из региона.

Как пишет Радио Азатутюн, улица Ханджяна также закрыта. Здесь то же требование: эвакуировать жителей Нагорного Карабаха в Армению, чтобы они были в безопасности.

Правительство Армении сегодня заявляет, что не ставило вопроса об эвакуации карабахских армян.

В правительстве заявили Радио Азатутюн, что права армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должны быть гарантированы, но, с другой стороны, если будет сочтено невозможным пребывание армян Нагорного Карабаха или их части в этом регионе, то они примут необходимые решения.

В аппарате премьер-министра заверяют, что находятся в постоянном контакте с коллегами в Нагорном Карабахе и по ситуации, в зависимости от результатов продолжающихся обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и миротворцами, необходимые решения будут приняты совместно с Нагорным Карабахом.

Когда это может произойти, официальные лица в Ереване не уточняют. Между тем, жители Нагорного Карабаха продолжают просить о помощи в социальных сетях.

Еще год назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан планирует этническую чистку и геноцид в Нагорном Карабахе. Тем не менее, власти Армении в эти дни не представили никакого плана спасения этнических армян Нагорного Карабаха.

20 сентября премьер-министр Пашинян заявил, что Россия должна полностью обеспечить право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах. Он считает, что обязанность по обеспечению безопасного проживания карабахских армян на своей земле лежит на российских миротворцах, предложивших условия прекращения огня.

После суток боевых действий Азербайджан заявил о прекращении «антитеррористических мероприятий» в отношении Нагорного Карабаха после того, как армянские власти в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) 20 сентября при посредничестве российских миротворцев согласились на разоружение армии обороны и начале обсуждений о реинтеграции региона.

Сегодня в Евлахе прошла первая встреча между представителями карабахских армян и Баку.