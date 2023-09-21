Я никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют?

(Мих. Мих. Жванецкий)

«Тяжело быть женщиной! Постоянно хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть и пироженку...»

Говорят, эти шутейные слова принадлежат красивой американской актрисе Джессике Альба, хотя какая разница, кому они принадлежат? Главное, суть схвачена точно. Это не я говорю, про суть, это мне женщины сказали, когда я им это прочитал.

– Совершенно точно, – отвечали женщины, – мы такие. Суть точно уловлена.

Это было короткое вступление.

То, что сегодня творится в мире в отношении т.н. гендерного баланса, это, с одной стороны, хорошо, с другой – не очень. Хорошо, когда в политике, в семье, в дружбе и любви сохраняется полное равноправие между сильным и слабым полом. И, конечно, если у людей одинаковые способности, одинаковые умения к порученному делу, то брать или не брать на работу по половым признакам - это нонсенс и атавизм.

Но!

Что бы женщины ни говорили и доказывали, они все равно остаются женщинами – нежными, удивительными и воздушными созданиями. И физически они всегда будут слабее мужчин, и определенного вида работу они исполнять не смогут. Или же смогут, но, в силу своей природы, не так, как мужчины,

Я не говорю об исключении из правил: пару раз я видел физически таких развитых женщин, что по сравнению с ними я себя чувствовал Дюймовочкой. Не могу не вспомнить большого друга нашей семьи Анну Семеновну Андрееву, советскую легкоатлетку, заслуженного мастера спорта СССР, чемпионку Европы по толканию ядра 1950 года. Когда я был совсем юным, Анна Семеновна часто приезжала в Тбилиси и гостила у нас дома. Физически она была очень сильным человеком, можете ведь представить себе чемпионку Европы по толканию ядра? Но, несмотря на крепкие руки, она оставалась настоящей женщиной и не претендовала на какие-то мужские дела. Хотя это были очень далекие годы, когда про гендерный баланс и равноправие еще не было так модно говорить.

У нас в Грузии к женщине всегда относились с особым почтением. Может быть, часто это почтение было показным, но все равно оно было. Да, оно было, и, я надеюсь, несмотря на весь реконструктивный период, останется навечно. Во всяком случае, я хочу, чтобы это было так.

Лично я до сих пор пропускаю женщин вперед, уступаю им место в общественном транспорте и не позволяю носить тяжести. Вот такой я человек.

Но!

Но время сейчас такое, что какие-то силы пытаются сравнять мужчину и женщину, и это касается не только интеллектуальных возможностей, но и всего остального. Во всем мире есть много неправительственных организаций, которые занимаются защитой прав женщин. Эти организации следят, чтобы не ущемляли женщин в любой отрасли, чтобы не было домашнего насилия, чтобы женщины имели с мужчинами одинаковые возможности при устройстве на работу и многое другое. Главная цель этих организаций – полностью уровнять женщин и мужчин по всем направлениям.

Про интеллект говорить не буду, тут все, как говорится, равны. Но скажу пару слов про те виды деятельности, где нужны именно сила и выносливость.

Например – спорт.

Раньше были строго мужские и женские виды спорта. Теперь уже многие мужские виды женщины освоили и даже проводят международные состязания по ним. Не знаю, насколько женские виды спорта освоены мужчинами, к примеру, я не слышал, чтобы была мужская сборная по синхронному плаванию. То же самое касается мужской художественной гимнастики; вроде бы такого вида спорта пока нет. А если он даже и есть, то пока что на Олимпийских играх мужчины в художественной гимнастике не выступают.

Пытаюсь вспомнить, какие еще есть сугубо женские виды спорта, но ничего не приходит в голову.

Ну, а женщины...

Ну, а женщины освоили ВСЕ мужские виды спорта.

Даже штангу они толкают! И есть также женский бокс, и борьба, и регби, и даже в наигрубейший американский футбол женщины играют и чувствуют в нем себя вполне уверенно. Так что, не надо говорить, что женщинам у нас нет дороги. Женщины уже повсюду, и это хорошо и красиво.

Хотя... все-таки штангу я у женщин отобрал бы. И боксировать тоже попросил бы прекратить, так как бокс – это все-таки драка. А женщины драться не должны. По-моему, так. А также есть женский культуризм – и это уже совсем чересчур, как мне кажется. Но, может, я ошибаюсь и это чьему-то глазу приятно? Я как-то в одном публичном пространстве встретил фемину с накачанными бицепсами, и мне стало жутковато. И еще... но нет, лучше замолкну, а то попаду под санкции за сексизм. Но разве это сексизм?

Бог с ним, со спортом, хотя что бы ни говорили, а мужчины все равно всегда победят женщин в спортивных состязаниях. Так что в спорте о равноправии говорить не приходится. Если кто-то в это не верит, пусть сравнит лучшую мужскую команду по футболу и лучшую женскую. Голову даю на отсечение, мужчины победят в десяти случаев из десяти. А может быть, пришло время делать смешанные команды? Скажем, в мадридском «Реале» в команде будут играть пять женщин и пять мужчин. Вратарем может быть один тайм мужчина, второй – женщина, чтобы никому обидно не было. И судьи пусть бегают смешанным составом. Но раздевалки пока пусть будут раздельными. Рано еще делать общие раздевалки. Не дорос народ да такого. А может, дорос?

Равноправие, оно, конечно, должно быть, и я обеими руками за!

Но почему, если мы говорим про равноправие, женщины не протестуют, что есть рабочие специальности, которые на 100 процентов состоят из мужчин? Например, кто-нибудь видел женщину-ходовика? Или вулканизатора? Или «дверщика»? И, как я знаю, женщины не особо рвутся в эти профессии, интересно почему? Боятся испачкать свои прелестные ручки? А то, что мужчины пачкаются, разве это нормально? Ведь у нас равноправие? Или пока еще нет?

Также мало еще у нас женщин-таксистов, водителей автобусов, работников по службе очистки. Зато среди контролеров общественного транспорта женщин хоть отбавляй. Интересно, почему их там так много? Видимо, власти думают, что «зайцы» с женщиной-контролером спорить не будут и покорно пойдут платить штраф. Хотя это далеко не так, чему свидетелем я был не раз и не два.

Для меня же все-таки самым главным и великим предназначением женщины остается материнство. Конечно, не только одним материнством должна довольствоваться современная женщина, но, по моему понятию, выше материнства нет ни одной профессии. Материнство – это магия, которая нам, мужикам, пока что недоступна. И, думаю я, что будет недоступна еще очень долго.

Хотя, как говорится, опыты продолжаются.

Надеюсь, мое полушутейное эссе не будет прочитано слишком серьезно и не вызовет гнева. Хотя в каждой шутке есть маленькая толика правды.

P.S. А теперь по полному серьезу!

Есть один канадский интеллектуал, клинический психолог, профессор психологии в университете Торонто, писатель, автор YouTube-каналов Джордан Питерсон.

Я с большим интересом слушаю его лекции и вам того же советую, так как его беседы дают повод для дискуссии и полемики. Питерсон заявляет, что различия между мужчиной и женщиной имеют под собой более прочные основания, нежели лишь те, которые обусловлены социумом. Он негативно относится к современному состоянию института семьи и существующему, по его мнению, карьеризму среди женщин. Питерсон отрицательно относится к критике маскулинности в современном публичном пространстве и заявляет, что жестокость в случаях, когда она исходит со стороны мужчин, происходит не из-за патриархального устройства социума, а из-за отсутствия постоянного партнера, он выступает за постоянные, долгосрочные семейные отношения. Он считает, что иерархия в обществе неустранима, так как в ее основании лежат объективные биологические причины. В одной из своих лекций Питерсон сказал, что сейчас идет дискриминация не женщин, а, наоборот, мужчин. И привел примером то, что во время мобилизации на войну берут только мужчин. Разве это справедливо, спрашивает он?

А вы что думаете по этому поводу, дорогие неправительственные организации по защите прав женщин?

Лично я в этом не согласен с Питерсоном. Потому что у войны не женское лицо.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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