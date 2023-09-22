Премьер Грузии принял участие в приеме от имени президента США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присутствовал на приеме, устроенном в честь мировых лидеров, организованном от имени президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и его супруги Джилл Байден.

После приема премьер-министр опубликовал в социальных сетях фотографию с президентом США и его супругой.

«В рамках 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я имел честь присутствовать на официальном приеме, проведенном от имени президента США и первой леди. Стратегическое партнерство США и Грузии усиливает и приносит выгоду обеим странам», - написал премьер-министр в соцсети X (твиттер).

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Соединенные Штаты Америки 16 сентября.

Между тем, в рамках своего визита в Нью-Йорк премьер-министр Грузии уже встретился с министром туризма Королевства Саудовская Аравия Ахмедом аль-Хатибом.

Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра в Королевство Саудовская Аравия, и наметили дальнейшие планы в этом направлении.

Ираклий Гарибашвили также провел встречи с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем и премьер-министром Республики Мальта Робертом Абела.

Сегодня, 22 сентября Ираклий Гарибашвили обратится к участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.