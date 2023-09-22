Бывший лидер ЕНД и еще двое оппозиционеров задержаны полицией в Тбилиси

В Тбилиси задержаны трое оппозиционеров – бывший лидер «Единого нацдвижения» Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа, сообщает телеканал «Мтавари».

Cтычка с полицией произошла в районе Глдани, на окраине Тбилиси, где произошло нападение на депутата городского собрания Ираклия Эдзгверадзе.

В ЕНД заявили, что депутат был жестоко избит группой людей, у которых были дубинки. Сейчас он находится в больнице.

ЕНД потребовало немедленного освобождения задержанных оппозиционеров и задержания тех, кто напал на депутата городского собрания.

МВД подтвердило задержание Мелия и его соратников за сопротивление требованию полиции. Одновременно начато расследование о групповом насилии по инциденту с депутатом горсобрания, передает агентство «Новости-Грузия».