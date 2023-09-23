Грузия и Португалия сыграли вничью на Кубке мира по регби

Сборная Грузии по регби не смогла выиграть у Португалии на Кубке мира, проходящем во Франции.

Грузия была фаворитом матча и выиграла первый тайм матча 13:5, однако во второй половине португальцы смогли выйти вперед. Грузия сравняла счет на последних минутах поединка — 18:18.

Ранее Грузия уступила сборной Австралии со счетом 15:35. 30 сентября соперником грузинской сборной будет Фиджи, 7 октября – Уэльс. Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие команды.

Грузинская сборная принимает участие в Кубке мира по регби в шестой раз подряд. В настоящее время Грузия занимает 11-е место в мировом рейтинге.