Грузия заняла 25-е место в мире в рейтинге мировой экономической свободы

Грузия поднялась на две ступени выше и заняла 15-е место в Европе и 25-е место в мире отмечается в докладе о мировой экономической свободе за 2023 год, пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он отметил, что Грузия по данному параметру опережает 19 членов НАТО, 16 государств ЕС и все страны-кандидаты в ЕС.

«Очередной солидный успех Грузии в объективных фактах, а не в субъективных представлениях. Согласно докладу Института Фрейзера о мировой экономической свободе за 2023 год, Грузия поднялась на два уровня вверх и занимает 15-е место в Европе и 25-е место в мире. Таким образом, мы опережаем 19 членов НАТО, 16 государств ЕС и все страны-кандидаты в ЕС.

Важно, что в категории «беспристрастный суд» мы опережаем четырех членов ЕС и все страны-кандидаты. Это в условиях, когда у нас нет даже статуса кандидата», - написал Шалва Папуашвили.