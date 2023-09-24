Группа карабахских армян уже находится на территории Армении (ФОТО)

Группа граждан, переезжающих из непризнанного Нагорного Карабаха в Армению, уже добралась до Корнидзора в Сюникской области страны. В данный момент они находятся в Корнидзорском пункте гуманитарной помощи.

Власти Нагорного Карабаха объявили сегодня, что семьи, оставшиеся без крова в результате военных действий Азербайджана и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах, будут перевезены в Армению в сопровождении российских миротворцев.

Сообщалось также, что 23 машины скорой помощи в сопровождении специалистов и Красного Креста перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжелораненых граждан. Согласно последним данным, они также уже находятся на территории Армении.

Более 8 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома в результате агрессии азербайджанской армии 19-20 сентября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос эвакуации карабахских армян не является планом «A» или даже «B» для его правительства, а максимум является планом «C». Он заявил, что Армения не будет проводить политику лишения Нагорного Карабаха армянского населения. В то же время Пашинян опроверг утверждения о том, что не хочет, чтобы жители Нагорного Карабаха переселялись в Армению.