Алиев уверен в успехе интеграции армян Карабаха в общество Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно. Об этом он заявил, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахичеване.

Алиев говорит, что жители Карабахского региона независимо от их национальности являются гражданами Азербайджана, права и безопасность которых будут обеспечены азербайджанским государством.

Он отметил, что в Евлахе 21 сентября состоялась первая встреча по вопросу реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, а «сегодня состоялась вторая встреча» (в населенном пункте Ходжалы / Иванян – ред.).

Алиев добавил, что в результате «антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он также заявил, что «в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур (Сюникская область Армении – ред.) от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахичеваном».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье заявил, что страна готова принять армянских жителей Нагорного Карабаха в том случае, если им не удастся добиться от азербайджанских властей гарантий безопасности после того, как Баку, как это ожидается, установит полный контроль над территорией региона. При этом он сказал, что Армения «не будет проводить политику лишения Нагорного Карабаха армянского населения».

В регионе сейчас живёт, по оценкам, более 100 тысяч этнических армян. Власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах в воскресенье объявили, что семьи, оставшиеся без крова в результате военных действий Азербайджана и изъявившие желание покинуть Нагорный Карабах, будут перевезены в Армению в сопровождении российских военных.

Власти Азербайджана отрицают утверждения о том, что они стремятся к этнической чистке в регионе, и заявляют, что обеспечат армянским жителям, которые пожелают остаться в Нагорном Карабахе, все права. О конкретных шагах сейчас ведутся переговоры между властями Азербайджана и представителями армянской общины.