В Абхазии говорят, что решение властей РФ не повлияет на поставки топлива

Решение правительства РФ о временном запрете на вывоз бензина и дизельного топлива из Российской Федерации не повлияет на поставки в Абхазию, заявили в Министерстве экономики самопровозглашенной республики.

«Согласно пункту «в» Постановления РФ от 21 сентября 2023 г., запрет на экспорт нефтепродуктов не распространяется на случаи, когда экспорт осуществляется в рамках международных межправительственных соглашений. В настоящее время экспорт нефтепродуктов в Абхазию осуществляется на основании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года (г. Москва). Таким образом, поставка нефтепродуктов будет осуществляться на основании ранее достигнутых договоренностей», - сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что «на текущий момент выбор квоты по разным видам нефтепродуктов составляет от 60 до 70%».

В компании «АзИД» сообщили «Апсныпресс», что на текущий момент проблем с отгрузками нефтепродуктов из Российской Федерации в Абхазию нет.

«Ранее согласованные контракты на поставки выполняются, информации о каких-либо ограничениях от поставщиков не получаем. Изменения, принятые Постановлением правительства от 23 сентября 2023 года, не затрагивают поставки нефтепродуктов в Республику Абхазия в рамках ранее согласованных объемов между нашими странами», - сообщили в компании.