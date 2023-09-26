20 человек погибли при взрыве на топливном хранилище в Карабахе

20 человек погибли в результате взрыва на топливном хранилище вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) – Аскеран, сообщают армянские СМИ.
По информации властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в медучреждения после взрыва были доставлены в общей сложности 290 пострадавших. Основная часть находится в Республиканском медицинском центре.
Жизни семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице. Десятки пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. 13 тел не опознаны и находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие граждане числятся пропавшими без вести, сказано в сообщении карабахского Минздрава.
Ранее в Баку заявили, что в Карабах были отправлены медикаменты для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
По информации Минздрава Армении, «команда врачей с необходимыми лекарствами и медикаментами на вертолете отправилась в Степанакерт».
- Взрыв произошёл на фоне хаотичной ситуации в Нагорном Карабахе, многие армянские жители которого пытаются покинуть регион. Ожидается, что он вскоре перейдёт под контроль властей Азербайджана. Более 13 тысяч человек уже выехали из Нагорного Карабаха в Армению.
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