20 человек погибли при взрыве на топливном хранилище в Карабахе

20 человек погибли в результате взрыва на топливном хранилище вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) – Аскеран, сообщают армянские СМИ.

По информации властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в медучреждения после взрыва были доставлены в общей сложности 290 пострадавших. Основная часть находится в Республиканском медицинском центре.

Жизни семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице. Десятки пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. 13 тел не опознаны и находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие граждане числятся пропавшими без вести, сказано в сообщении карабахского Минздрава.

Ранее в Баку заявили, что в Карабах были отправлены медикаменты для оказания помощи пострадавшим от взрыва.

По информации Минздрава Армении, «команда врачей с необходимыми лекарствами и медикаментами на вертолете отправилась в Степанакерт».