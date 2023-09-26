Посольство: слухи о расселении карабахцев за пределами Армении – фейк

Посольство Армении в Грузии прокомментировало слухи о возможном расселении жителей непризнанного Нагорного Карабаха за пределами Армении.

«В грузинском сегменте социальных сетей распространяется ложная информация относительно возможных намерений о переселении армян, перевезенных в Армению в результате недавнего военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, за пределы Республики Армения.

Посольство Республики Армения в Грузии отрицает подобные фейковые новости и осуждает их распространение и дешевые спекуляции на эту тему, особенно в это трудное время для Нагорного Карабаха и армянского народа», – сказано в заявлении.

По состоянию на утро 26 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению выехало 13 500 человек. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в стране проведена подготовительная работа по размещению около 40 тысяч семей.

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба 22 сентября не исключил, что часть беженцев может направиться в Абхазию. При этом политик считает, что это «не будем массовым явлением». Он указал и на «определенные визовые элементы» абхазской политики по отношению к гражданам Армении.

Власти Грузии возможность принятия беженцев из Нагорного Карабаха не комментировали.