Останки двух абхазских бойцов перезахоронили в сухумском Парке Славы

В сухумском Парке Славы прошла траурная церемония перезахоронения останков двух бойцов, которые после грузино-абхазской войны считались пропавшими без вести.

Останки Арсена Эфендиева и Леонида Пкин были обнаружены в рамках работы Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992–1993 гг. и последующими событиями. Этот механизм работает под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) с 2010 года.

В Парке Славы собрались родственники и друзья погибших, руководство самопровозглашенной республики Абхазия, представители общественности.

«Те, ради кого мы сегодня собрались, погибли давно, но их тела не были опознаны. Сегодня у нас немало бойцов, чьи останки еще не найдены. Это очень сложная работа. Погибшие ребята сложили свои головы ради победы», – сказал заместитель главы сухумской администрации Автандил Сурманидзе.



«Мы говорим, что война закончилась 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда с почестями будет похоронен последний солдат», – отметил заместитель министра обороны Давид Бжания.

По информации МККК, с момента создания Координационного механизма останки 230 человек были идентифицированы и переданы их семьям. Всего в связи с вооруженным конфликтом 1992–93 годов до сих пор числятся пропавшими без вести 1926 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц.