В Абхазской государственной филармонии зрителям показали программу «Испанский час». Произведения знаменитых испанских композиторов – Родриго, Тарреры, Гранадоса, Альбениса и Фальи исполнил на гитаре солист Москонцерта Аркадий Резник. Вокальную партию спела заслуженная артистка Абхазии, сопрано Кристина Эшба. Трудно припомнить, когда звучала на сцене Абхазской филармонии испанская классика, сыгранная на гитаре, да еще и в сопровождении вокала. Довольно неожиданное предложение публике было встречено с восторгом и благодарностью. Концерт «Испанский час» состоялся при поддержке благотворительного фонда «Амшра». Ведущая концерта, художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения представила публике солиста Москонцерта, гитариста Аркадия Резника и познакомила публику с биографией музыканта:

«Еще в детстве после победы в конкурсе «Новые имена Москвы» Аркадий Резник был приглашен в Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных. Ради юного виртуоза был открыт класс гитары, и Аркадий так и остался единственным, кто обучался в спецшколе по этому направлению. Ни до него, ни после него больше не было учеников в классе гитары. Его педагогом в школе Гнесиных стал знаменитый профессор Александр Фраучи – один из лучших российских классических гитаристов, исполнителей и педагогов. Александр Резник с отличием закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и аспирантуру по специализации «классическая гитара» в классе профессора, заслуженного артиста России Николая Андреевича Комолятова. В 2014 году Аркадий Резник с отличием окончил исполнительскую аспирантуру Берлинского университета искусств в классе одного из самых известных гитаристов и педагогов во всем мире профессора Томаса Мюллера-Перинга. Аркадий Резник – лауреат международных и всероссийских конкурсов…» Заслуженная артистка Абхазии, сопрано Кристина Эшба сообщила о том, что идея концертной программы «Испанский час» родилась у администратора Московской филармонии Елены Симонян, с которой Кристина Эшба хорошо знакома. Она обратилась к ней за несколько дней до нового 2023 года с предложением спеть испанскую музыку. «Горел» концерт, назначенный на 5 января, который так и назывался «Испанский час». Никогда раньше Кристина не пела испанскую музыку, однако администратор Московской филармонии смогла ее уговорить:

«Я проснулась на следующее утро с чувством вызова к себе. Думаю: «А, почему бы и нет? Надо попробовать!» Я – музыкально образованный человек, ноты я разберу быстро, вокально главный педагог в моей жизни Лариса Борисовна Рудакова дала мне все, что возможно, поэтому я решилась и справилась. И вот мы с Аркадием 5 января в Московской филармонии дали эту программу, и сразу же возникла у меня идея, что обязательно абхазская публика должна это услышать. Вот такая история!» Гитарист Аркадий Резник впервые приехал в Абхазию. В день концерта он дал мастер-класс, провел творческую встречу и лекцию для абхазских гитаристов. Сухумскую публику он назвал «теплой и подготовленной» и рассказал о контактах с творческим дуэтом певицы Кристины Эшба и абхазского органиста Луки Гаделия:

«Программа, мне кажется, во многом соответствует колориту этой страны, потому что это тоже юг, Испания, горячая и страстная музыка. Огромное спасибо Кристине, сегодня у нас второй совместный концерт, второе наше выступление. И очень приятно с такими прекрасными музыкантами играть. С Лукой немного раньше мы уже были знакомы, мы с ним делали проект «Орган плюс», это был концерт органа с гитарой в Пушкинском музее в Москве. С Лукой мы тоже послезавтра, 25 числа, второй раз играем. Если говорить о будущем, то много разных планов, потому что, когда творческие люди встречаются, сразу появляется много идей, надеюсь, что мы постепенно будем их воплощать в жизнь». Аркадий Резник объяснил специфику испанской музыки для гитары, которую исполнял:

«Если говорить про гитару, то, прежде всего, с Испанией этот инструмент и ассоциируется, но помимо того, что существует для гитары соло, очень много музыки для такого дуэта с вокалом. Например, цикл испанских песен Хоакина Родриго, который мы исполняли, – это оригинальное сочинение именно для такого состава. Если же говорить про испанскую национальную композиторскую школу, то многие композиторы, которые писали для гитары, не были гитаристами. Тот же Родриго – это профессиональный композитор, который играл на фортепиано, то есть он на гитаре не играл. А такие композиторы, как Альбенис, Гранадос, которые в наше время прочно ассоциируются с гитарой, они вообще были пианистами и для гитары не писали. Но те произведения, которые я сегодня играл, например, «Астуриа» Альбениса или «Андалуза» Гранадоса уже настолько прочно ассоциируются с гитарой, что многие удивляются, когда узнают, что в оригинале это написано для фортепиано. В своей музыке они очень часто имитировали гитару, даже писали «а ля гитар», то есть «как бы гитара». Но большая испанская троица – Альбенис, Гранадос и Фалья, за исключением одной пьесы де Фалья, это все музыка, написанная для фортепиано, но которая прочно вошла в гитарный репертуар». Татьяна Надольская, профессор из Москвы и меломан, поделилась впечатлением от концерта, она отметила высокий уровень исполнителей:

«Этот концерт, пожалуй, самое сильное впечатление у меня от этого летнего сезона, хотя сезон нас побаловал и театром, и филармонией, было много интересного. Но здесь произошло просто что-то невероятное, потому что уровень – абсолютно столичный. Кристина настолько погрузилась в испанский текст, потому что часто бывает, когда поют по-испански, слова как бы испанские, но на самом деле нет настоящего испанского духа. А здесь все интонации, эта глубина звучания, даже в какой-то момент мне показалось, что у нее тембр голоса изменился, и я услышала вот этих испанских певиц фага, аутентичность какая-то возникла. Гитарист просто высочайший уровня, профессионал изумительный. Он тоже играет с настроением, надо отдать ему должное!» Татьяна Надольская оценила и качество программы, в которой были широко известные испанские композиторы и редкие произведения: «Не знаю, кто ее составлял, но программа абсолютно изысканная, особенно вокальные произведения, среди которых были редкие. Хотя я большой любитель гитары и хожу на ежегодные международные фестивали гитары в Москве, но вот Лорку я не слышала ни разу. Это просто открытие. Я сейчас приду и буду изучать. И еще одно немузыкальное, но очень важное, по-моему, впечатление от этого концерта – это сценический образ, платье, которое было на Кристине. Оно еще больше подчеркнуло дух концерта. Вот эта строгость, которая характерна для испанцев, это черное платье, до того изысканное, казалось бы строгое, но столько страсти даже в костюме!»