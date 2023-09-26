В результате взрыва на топливном складе недалеко от трассы Степанакерт (азербайджанское название - Ханкенди) - Аскеран на территории Нагорного Карабаха погибли 125 человек, передает РБК со ссылкой на Минздрав Армении.

По словам главы армянского Минздрава Анаит Аванесян, останки погибших доставили в судебно-медицинские центры Армении, но их идентификация пока не началась. Еще 67 пострадавших находятся в национальном ожоговом центре. Состояние большинства из них оценивается как «тяжелое» и «крайне тяжелое», отметила Аванесян.

Кроме того, врачи российских миротворцев оказывают помощь 22-м пострадавшим, сообщили в Минобороны России.

Ранее Минздрав непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщал, что число погибших при взрыве на топливном складе составило как минимум 20 человек, еще 290 человек получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики сообщили, что взрыв произошел в одном из топливных резервуаров.

В результате вчерашнего взрыва пострадали сотни людей по той причине, что в Карабахе образовались длинные очереди за топливом. Люди часами стоят в очередях, пытаясь найти бензин, чтобы поскорее покинуть родину и перебраться в Армению.

Что стало причиной взрыва, советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян однозначно сказать не может. По его словам, «видимо, имела место халатность, чтобы дать четкий ответ, необходимо провести расследование». На вопрос, исключена ли возможность терроризма, советник президента НК ответил, что на этот вопрос должны ответить специалисты.

Некоторых пострадавших, получивших сильные ожоги от взрыва, уже перевезли на вертолетах в Сисиан, а оттуда в медицинские центры Еревана.