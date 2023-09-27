Сегодня в Абхазии памятный рабочий день – освобождения Сухума, а в Грузии – «Падения Сухуми». И если в первом случае этот день отмечается за три дня до самого большого государственного праздника Абхазии – Дня Победы и Независимости 30 сентября, можно сказать, как его пролог, то во втором случае 30 сентября не отмечается ничего. Размышляя над этим фактом, наблюдатели в Абхазии приходили к мысли: действительно, как с точки зрения Тбилиси этот день назвать – «Падения Абхазии»? Как-то странно звучит…

Есть тут и другой вопрос, который наверняка кому-то придет в голову: Сухум лежит аккурат посередине приморской линии Абхазии, так почему абхазская армия штурмовала этот город, занятый войсками Госсовета Грузии, целый год, а на восточную половину республики оказалось достаточно трех дней? Хотя для переживших ту войну тут не было ничего непонятного. Сухум представлял собой главный оборонительный пункт грузинской армии, после того же, как город был наконец взят, фронт обороняющихся просто рухнул…

Успех решающей сентябрьской наступательной операции абхазской армии на Сухум был во многом предопределен июльским наступлением, в результате которого были заняты важные господствующие высоты к северу от города.

Операция по взятию столицы началась 16 сентября 1993 года. Около часу дня абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера. Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское. В ней были задействованы две мотострелковые бригады полного штата. В освобождении столицы принимало участие подразделение резервного полка. В целом на западном, гумистинском направлении было около четырех тысяч бойцов. Руководили операцией по освобождению Сухума министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.

17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. 19 сентября было захвачено здание штаба бывшего отдельного полка внутренних войск в селе Ачадара, где засел противник. 20-21 сентября подразделения Абхазской армии сомкнули кольцо вокруг Сухума. Абхазские силы Восточного фронта вышли к реке Кодор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепления. 22 сентября командование грузинских войск пыталось морским путем доставить в Сухум дополнительные силы, однако абхазские войска не дали такой возможности. Таким образом, противник был лишен возможности переброски живой силы и вооружения в Сухум.

25 сентября флаг Абхазии развевался над железнодорожным вокзалом столицы. На некоторое время после этого линией фронта в городе стала железная дорога – абхазские силы располагались к северу от нее, а грузинские – к югу.

Кстати, на следующий день я со съемочной группой Абхазского телевидения, отправившейся из Гудауты, побывал в этой северной части… 27 сентября 1993 года войска вышли к центру города, и начался затяжной штурм многоэтажного здания Совмина, где расположилось грузинское руководство Абхазии. Лишь после того, как здание было обстреляно из танка и в нем начался пожар, оборонявшиеся сдались. В 15.30 флаг Республики Абхазия был водружен на здании Совмина....

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек.

В одной из интернет-публикаций про штурм Совмина, со слов участников кабардинской группы Муаеда Шорова, рассказывается про общение с оборонявшимся в здании Совмина грузинским бойцом по имени Мераб:

«Мераба отпустили, сказав, что, если богу будет угодно, он выведет его к своим. На вопрос, почему они не ушли из Совмина до подхода добровольцев или даже во время штурма, Мераб ответил, что по рации им сообщили, что «батоно» Шеварднадзе геройски погиб, что на помощь им прорвалась танковая часть и скоро подойдет; что летят самолеты с десантом с Украины; что в Новом Афоне высажен крупный морской десант. Когда обороняющиеся поняли, что их бросили и теперь обманывают, было уже поздно уходить».

Но Эдуард Шеварднадзе, как известно, не погиб. В статье об освобождении Сухума в Википедии об этом сказано очень кратко: «Существует несколько противоречивых версий относительно того, каким образом удалось выбраться из осажденного города самому Эдуарду Шеварднадзе». Но в статье приводится сноска на публикацию в «Независимой газете» от 25 января 2000 года Екатерины Тесемниковой «Как россияне спасали Шеварднадзе». Вот фрагмент из нее: «Пилоты Шеварднадзе подняли Як-40 и на очень малой высоте над рекой вышли в море, развернулись, ушли в сторону Поти и сели под Кутаиси...»

Абсолютная неправда. Говорю это с такой уверенностью, потому что личный самолет Як-40, который Шеварднадзе получил когда-то как член Политбюро ЦК КПСС, до сих пор стоит на Сухумском аэродроме. Больше того, лет двадцать пять назад я в сопровождении абхазских летчиков поднимался на его борт. Недавно ушедший из жизни Вячеслав Эшба рассказывал тогда, что это воздушное судно в результате каких-то неудачных маневров на земле наехало на что-то и повредило нос, после чего и не летает. А Шеварднадзе, по его словам, вывезли тогда россияне.

Но почему-то долгое время я думал, что это произошло через Сухумский аэродром. Кстати, вскоре после «чудесного спасения» Эдуарда Амвросиевича прочел большое интервью его в «Комсомольской правде», но там он промолчал о том, как именно выбирался. И вот несколько лет назад в одной из своих интернет-публикаций Герой Абхазии Аслан Кобахия, командовавший во время войны артиллерией Гумистинского фронта, рассказал, что своими глазами видел, как Шеварднадзе вывезли на российском военном вертолете из тогдашнего санатория МВО… Сегодня я связался с ним, и он рассказал о том, как видел грузинского лидера через бинокль с крыши недостроенного Сухумского морвокзала:

«Была дана команда срочно идти навстречу Восточному фронту, на Кодор. И мы тогда проводили артпоготовку в районе Багмарана, Мачарки… Вот эту территорию мы обрабатывали. Ну, уже наша пехота пошла, и мы прекратили артобстрел. И тут на меня напрямую вышел министр обороны Султан Сосналиев. Он сказал: «Немедленно прекратить стрельбу. Сейчас с моря залетит на берег вертолет – из санатория МВО будут забирать тяжело раненого российского полковника». Собственно, мы и так уже не вели стрельбу. И вот как только я с ним поговорил, буквально минуты полторы-две прошло, вертолет на горизонте появился. И он сел прямо на пляже санатория МВО. Там такая вот постройка есть по сей день... А это напрямую от нас было метров 400-500, а если еще через бинокль смотришь, то видно, как будто видишь на расстоянии 15-20 метров. Ну, и, конечно, приборы там все наши стояли, мы наблюдали в приборы. Мы ожидали, что на носилках к вертолету сейчас будут нести раненого полковника, хотя непонятно, где этого полковника ранили, уже никаких боевых действий в Сухуме не было. И друг вижу – ведут под руки быстрым шагом, можно сказать бегом, седого человека. Слушай, я же вижу – Шеварднадзе. Я начал орать «Шеварднадзе!» И вот это максимум секунд 15-30 происходило. В общем, они его быстренько в вертолет – и вертолет поднялся. И спокойно перед нашим носом ушел в море. Вот так он уходил, понимаешь. Честно говоря, под рукой у нас ПВО не находилось, но если бы даже и находилось, никто бы не дал команду, и я бы не дал команду на то, чтобы стрелять в российский самолет. Ни в коем случае это делать было нельзя, если даже Шеварднадзе находился там».

После войны, продолжил Кобахия, они как-то сидели с Сосналиевым и вспомнили про этот эпизод:

«Слушай, ты пойми, говорит, на меня вышел командующий Черноморским флотом Балтин, был тогда такой. С просьбой – что там раненый полковник, и его надо вывезти…» А ты представь себе состояние Шеварднадзе: абхазы в городе, а он сидит в российском санатории, и где гарантия, что русские не сдадут его абхазам…

– А перед этим он же публично заявлял: «Я еду в Сухуми, который обороняется, и если его сдадут, то я там и погибну». Это его слова.

– Так я тебе другое скажу. Шеварднадзе – последний грузинский боец, который покинул Сухум. (Смеется)».

В подтверждение своих слов о вертолете, который вывозил Шеварднадзе, Кобахия говорит, что именно так описывал это в своих публикациях бывший министр Госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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