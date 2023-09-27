Йозвяк: Грузия получит статус кандидата из-за геополитической ситуации

Рикард Йозвяк, редактор европейского бюро Радио Свобода, считает, что Грузия получит статус страны-кандидата, но не потому, что правительство этого заслуживает, а из-за геополитической ситуации, за пределами которой Евросоюз не хочет оставлять Грузию.

«Еврокомиссия всегда подчеркивает, что статус кандидата основан на заслугах, что они следят за выполнением рекомендаций и принимают решение, основываясь на этом. Да, это решение, основанное на заслугах, но это политическое решение. Я думаю, что Грузия наконец-то получит статус кандидата - не потому, что правительство этого заслужило, а потому, что такова сейчас политическая ситуация в Европе. Евросоюз осознает, что это геополитическое решение, и Грузия не должна оставаться в стороне от процесса», - сказал он.

По его словам, ЕС не захочет углублять разрыв между Грузией, с одной стороны, и Молдовой-Украиной, с другой. Все потому, говорит Йозвяк, что в случае отказа они могут еще больше отдалиться друг от друга, пишет SOVA.

Согласно ожиданиям Йозвяка, в конце года ЕС примет положительное решение по всем трем, но Грузии будут предъявлены дополнительные условия.

Редактор европейского бюро Радио Свобода 27 сентября в Twitter написал, что 31 октября Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, где будет дана оценка тому, как Грузия выполнила 12 рекомендаций ЕС.