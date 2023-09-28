Югоосетинский лидер Алан Гаглоев посетит Абхазию

Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым посетит Абхазию и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.

По информации пресс-службы югоосетинского лидера, запланирована его встреча с абхазским президентом Асланом Бжания.

В состав делегации также входят глава югоосетинского МИДа Ахсар Джиоев, министр обороны Марат Павлов, депутаты парламента.

Сухуми 30 сентября посетит и российская делегация. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.