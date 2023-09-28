Югоосетинский лидер Алан Гаглоев посетит Абхазию

Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым посетит Абхазию и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.
По информации пресс-службы югоосетинского лидера, запланирована его встреча с абхазским президентом Асланом Бжания.
В состав делегации также входят глава югоосетинского МИДа Ахсар Джиоев, министр обороны Марат Павлов, депутаты парламента.
Сухуми 30 сентября посетит и российская делегация. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
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