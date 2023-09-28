Сегодня состоялось первое заседание осенне-зимней сессии абхазского парламента, которое открыл и вел его спикер Лаша Ашуба. Больше всего внимания депутаты уделили постановлению об амнистии в ознаменование 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Парламентарии в первом чтении внесли изменения в закон «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год». Проект представил председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Внесение изменений вызвано необходимостью корректировки параметров отдельных направлений расходов фонда. По разделу «Пенсионное обеспечение» предлагается увеличить расходы на 23 млн рублей. Эти средства будут направлены на единовременные выплаты (1150 человек по 20 тыс. руб.), приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Выплаты будут произведены четырем категориям получателей: семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; семьям погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; семьям погибших добровольцев с октября 1993 г. по декабрь 1994 г.; лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности.



А вот по другому вопросу повестки дня, ставшему сегодня центральным, – парламент принял постановление сперва в первом, а затем сразу же и во втором, окончательном чтениях. Это было постановление об амнистии в ознаменование 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Проект представил вице-спикер парламента Астамур Аршба. Согласно ему освобождаются от наказания в виде лишения свободы все лица, осужденные на срок до трех лет включительно, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет включительно: ветераны, добровольцы, ветераны тыла и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, ветераны и инвалиды боевых действий на территории Республики Абхазия; инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, отнесенные к I и II группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированные, а также больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы; лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности; женщины. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания (пункт 3 постановления): лица, совершившие преступления по неосторожности; женщины, имеющие несовершеннолетних детей, женщины, имеющие совершеннолетних детей-инвалидов, а также беременные женщины; женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет; несовершеннолетние и так далее.

Председатель парламентского комитета по государственной правовой политике Даут Хутаба после выступления вице-спикера сказал:

«Как мы знаем, амнистия отличается от помилования тем, что, по сути, это сухой документ, где нет конкретной личности, есть определенные статьи УК, и мы заранее до конца не знаем, кто попадет под амнистию, заслуживают он амнистии или не заслуживает… В принципе, в мире амнистии проводятся именно так. Это здесь, в наших условиях мы знаем конкретных людей, которые отбывают наказание, в больших странах никто не интересуется конкретным человеком, который сидит. Но в итоге я пришел к мнению, что в нашем случае по-другому нельзя – не наводить справки об отбывающих наказание в местах лишения свободы. Вот Лаша Нугзарович не даст соврать, на одну минуту мы подумали, что, возможно, амнистией воспользуется человек, который сжег абхазский государственный флаг. Мы сразу начали переживать и все перепроверять».

Когда во втором чтении приступили к обсуждению трех поправок к проекту, отклоненных на заседании парламентского комитета, депутат Кан Кварчия заговорил о своей поправке, которая касалась 15 ветеранов, отбывающих наказание:

«Если уйти от всего того, что они совершили… понятно, мы никого не оправдываем, никто их не защищаем. Мы говорим сейчас о нравственной стороне вопроса… Хотя если о нравственной, кто-то скажет, что они совершили те деяния. Понятно. Но я как христианин, как православный… Я и с батюшкой разговаривал нашим Аплиаа, он говорит: если можете, простите и выпустите этих людей. То есть со стороны православия это говорит, но мы как законодатели… это в наших руках. Никто нам не может сказать: это вы правильно сделали или неправильно сделали. Все зависит от того, какое мы решение примем. Они шли воевать, защищать свою страну и отдавать свои жизни. Это многого стоит».

Но парламент отклонил поправки, представленные Каном Кварчия. Они предусматривали освобождение от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания и применения ранее к ним акта амнистии, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., за исключением лиц, совершивших преступления по статьям, связанным с изменой родине, изнасилованием и распространением наркотиков.

Также не прошла поправка депутата Адгура Харазия, тоже касавшаяся ветеранов.

Свое мнение по поводу предлагаемой амнистии высказал и генеральный прокурор Адгур Агрба. Он был против поправок, предложенных депутатами Кварчия, Харазия и Хутаба. «У нас у всех есть родственники, друзья – ветераны, которые принимали участие в войне, и мы тоже их очень уважаем. Но мы просмотрели список преступлений, по которым они несут сегодня наказание. Это в основном статьи, относящиеся к категории особо тяжких – убийство, похищение людей», – отметил он. Генпрокурор не согласен с возможностью применения амнистии к лицам, которые уже подпадали под нее, но вновь совершили преступление.

Но поправку, предложенную Даутом Хутаба, парламент все же принял. Поправка в целом, как сказал депутат, во многом схожа с поправкой Кана Кварчия, но Хутаба расширил число статей, по которым амнистия не может применяться: это, прежде всего, то, что касается умышленных убийств и похищения людей.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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