Азербайджан призывает армян Карабаха не уезжать и реинтегрироваться

Азербайджан призывает армян, проживающих в Нагорном Карабахе, не уезжать и реинтегрироваться. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что Баку считает выезд армянских жителей из Карабаха «их личным и индивидуальным решением», что не имеет «ничего общего с насильственным переселением».

«Если какая-то часть армянских жителей не желает жить в рамках азербайджанского законодательства и власти и подчиняться им, то мы не можем их заставить. Наоборот, мы призываем армянских жителей не покидать места своего проживания, и стать частью мультиэтнического азербайджанского общества», - согласно АПА, отмечается в заявлении.

Для восстановления мира и безопасности в регионе Армения «должна устранить препятствия процессу реинтеграции армянских жителей и сфокусироваться на успешном завершении переговорного процесса по мирному соглашению, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Радио Азатутюн отмечает, что на данный момент в Армению прибыло уже более 70 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, что составляет более половины 120-тысячного населения НК.

Сегодня президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске непризнанной республики до конца этого года.