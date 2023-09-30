Шамба заявил о невозможности прорыва в отношениях с Грузией

Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.

«Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Шамба.

Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Тбилиси ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ.

30 сентября в Абхазии отмечают День победы и независимости. В самопровозглашенной республике проходят мероприятия, приуроченные к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.

Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.