Столица Грузии отмечает праздник «Тбилисоба»

30 сентября и 1 октября в грузинской столице отметят «Тбилисоба» – традиционный праздник города, посвященный сбору урожая. «Тбилисоба» впервые отметили в октябре 1979 года. Главной традицией праздника неизменно остаются фермерские ярмарки, благодаря которым местные жители и туристы могут погрузиться в аутентичную культуру и кухню Грузии. А еще это отличный способ поддержать местные фермерские хозяйства и ремесленников, пишет агентство «Новости-Грузия».
Из регионов на тбилисские ярмарки привозят свежие фрукты, овощи, мед, сыры, молодое вино, чачу, мясо и другие продукты. Здесь можно попробовать мцвади – традиционный грузинский шашлык, пожаренный на виноградной лозе, научиться готовить чурчхелу или поучаствовать в мастер-классах по грузинским ремеслам.
Мэрия Тбилиси подготовила двухдневную праздничную программу: гостей ждут костюмированные представления, грандиозные декорации, спортивные и развлекательные мероприятия, танцевальные выступления, и гала-концерт. Мероприятия пройдут сразу на трех локациях – в парке Рике, в Абанотубани, на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории.
1 октября на «Динамо-Арене» в Тбилиси в рамках государственного проекта Starring Georgia, осуществляемого совместно с командой Black Sea Arena состоится концерт Бруно Марса. В мэрии Тбилиси сообщают, что в этот день часть автобусов будет работать до 02:00.
Программа празднования «Тбилисоба»
В парке Рике в течение двух дней, с 12:00 до 22:00, можно будет сходить на гастрономический фестиваль, фестиваль вина, на ярмарку местных производителей, поучаствовать в веселых стартах, посмотреть детские концерты и сделать красивые фотографии на фоне праздничных декораций.
- 30 сентября:
13:00 – 14:00 - выступление детской студии Нукри Капанадзе;
14:00 – 15:00 - представление для детей от жирафа «Жозе»;
16:00 – 21:00 - выступления грузинских эстрадных исполнителей;
21:00 – 23:00 - праздничный концерт «Мой Тбилиси».
- 1 октября:
13:00 – 14:00 - выступление детской студии Гиги Гегелашвили;
14:00 – 15:00 - выступление детской студии «N Studio»;
20:00 - мюзикл «Here we go again! – Mamma Mia!».
В историческом районе Абанотубани, который знаменит своими серными банями, устраивают выставку-продажу «Тбилисское разнообразие». 30 сентября и 01 октября ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00.
В это же время в районе площади Орбелиани пройдут фестиваль уличной еды Taste Tbilisi, фестиваль сладостей, гастрономический фестиваль «Испанахоба», детские концерты, выступления ди-джеев и инструментальных исполнителей. Здесь же будут работать фуд-зона «Караван на Орбелиани» и кафе «Воды Лагидзе» . Отдельного внимания заслуживает инсталляция «Тбилисское застолье» и костюмированное представление «Тбилисские традиции».
Улица Атонели
- 30 сентября:
13:00 – 15:00 - представление школы драммеров;
15:00 – 18:00 - выступление ди-джея Haverdi;
18:00 – 20:00 - представление школы драммеров;
20:00 – 21:00 - выступление ди-джеев TORCHO и NIKALA;
21:00 – 23:00 – выступление Елены Каландадзе и Ираклия Гецадзе.
- 1 октября:
13:00 – 15:00 - представление школы драммеров;
15:00 – 18:00 - выступление ди-джея Дариани;
18:00 – 20:00 - представление школы драммеров;
20:00 – 21:00 - инструментально-импровизационный концерт Сандро Николадзе и его группы «Jam Session Georgia»;
20:00 - 22:00 – концерт исполнителя TAMADA.
Сцена на улице Пурцеладзе
- 30 сентября:
12:00 – 15:00 - выступление ди-джея Kevana;
15:00 – 16:00 - концерт Биг-Бэнда мэрии Тбилиси;
16:00 – 19:45 - выступление ди-джея Yamoc;
21:30 – 22:30 - выступление ди-джея Maikeru.
- 1 октября:
12:00 – 15:00 - выступление ди-джея Makara;
15:00 – 17:00 - выступление ди-джея Levi Love Disco;
19:00 – 20:00 - концерт «Осень встречаешь на Руставели»;
21:00 – 22:00 - закрытие молодежного музфестиваля «Поколение».
Детская сцена на улице Пхови
- 30 сентября:
12:00 – 13:00 - выступление детской студии «Басти-Бубу»;
13:00 – 14:00 - выступление детской студии «Ана-Бана»;
14:00 – 14:40 - детское шоу музея веселой науки «Эксперименториум»;
14:40 – 15:40 - детский концерт «Студии Нии».
- 1 октября:
12:00 – 13:00 - выступление студии «Бзикеби»;
13:00 – 14:00 - выступление «Вокальной академии»;
14:00 – 16:00 - выступление «Кенди-студии».
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