Столица Грузии отмечает праздник «Тбилисоба»

30 сентября и 1 октября в грузинской столице отметят «Тбилисоба» – традиционный праздник города, посвященный сбору урожая. «Тбилисоба» впервые отметили в октябре 1979 года. Главной традицией праздника неизменно остаются фермерские ярмарки, благодаря которым местные жители и туристы могут погрузиться в аутентичную культуру и кухню Грузии. А еще это отличный способ поддержать местные фермерские хозяйства и ремесленников, пишет агентство «Новости-Грузия».

Из регионов на тбилисские ярмарки привозят свежие фрукты, овощи, мед, сыры, молодое вино, чачу, мясо и другие продукты. Здесь можно попробовать мцвади – традиционный грузинский шашлык, пожаренный на виноградной лозе, научиться готовить чурчхелу или поучаствовать в мастер-классах по грузинским ремеслам.

Мэрия Тбилиси подготовила двухдневную праздничную программу: гостей ждут костюмированные представления, грандиозные декорации, спортивные и развлекательные мероприятия, танцевальные выступления, и гала-концерт. Мероприятия пройдут сразу на трех локациях – в парке Рике, в Абанотубани, на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории.

1 октября на «Динамо-Арене» в Тбилиси в рамках государственного проекта Starring Georgia, осуществляемого совместно с командой Black Sea Arena состоится концерт Бруно Марса. В мэрии Тбилиси сообщают, что в этот день часть автобусов будет работать до 02:00.

Программа празднования «Тбилисоба»

В парке Рике в течение двух дней, с 12:00 до 22:00, можно будет сходить на гастрономический фестиваль, фестиваль вина, на ярмарку местных производителей, поучаствовать в веселых стартах, посмотреть детские концерты и сделать красивые фотографии на фоне праздничных декораций.

30 сентября:

13:00 – 14:00 - выступление детской студии Нукри Капанадзе;

14:00 – 15:00 - представление для детей от жирафа «Жозе»;

16:00 – 21:00 - выступления грузинских эстрадных исполнителей;

21:00 – 23:00 - праздничный концерт «Мой Тбилиси».

1 октября:

13:00 – 14:00 - выступление детской студии Гиги Гегелашвили;

14:00 – 15:00 - выступление детской студии «N Studio»;

20:00 - мюзикл «Here we go again! – Mamma Mia!».

В историческом районе Абанотубани, который знаменит своими серными банями, устраивают выставку-продажу «Тбилисское разнообразие». 30 сентября и 01 октября ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00.

В это же время в районе площади Орбелиани пройдут фестиваль уличной еды Taste Tbilisi, фестиваль сладостей, гастрономический фестиваль «Испанахоба», детские концерты, выступления ди-джеев и инструментальных исполнителей. Здесь же будут работать фуд-зона «Караван на Орбелиани» и кафе «Воды Лагидзе» . Отдельного внимания заслуживает инсталляция «Тбилисское застолье» и костюмированное представление «Тбилисские традиции».

Улица Атонели

30 сентября:

13:00 – 15:00 - представление школы драммеров;

15:00 – 18:00 - выступление ди-джея Haverdi;

18:00 – 20:00 - представление школы драммеров;

20:00 – 21:00 - выступление ди-джеев TORCHO и NIKALA;

21:00 – 23:00 – выступление Елены Каландадзе и Ираклия Гецадзе.

1 октября:

13:00 – 15:00 - представление школы драммеров;

15:00 – 18:00 - выступление ди-джея Дариани;

18:00 – 20:00 - представление школы драммеров;

20:00 – 21:00 - инструментально-импровизационный концерт Сандро Николадзе и его группы «Jam Session Georgia»;

20:00 - 22:00 – концерт исполнителя TAMADA.

Сцена на улице Пурцеладзе

30 сентября:

12:00 – 15:00 - выступление ди-джея Kevana;

15:00 – 16:00 - концерт Биг-Бэнда мэрии Тбилиси;

16:00 – 19:45 - выступление ди-джея Yamoc;

21:30 – 22:30 - выступление ди-джея Maikeru.

1 октября:

12:00 – 15:00 - выступление ди-джея Makara;

15:00 – 17:00 - выступление ди-джея Levi Love Disco;

19:00 – 20:00 - концерт «Осень встречаешь на Руставели»;

21:00 – 22:00 - закрытие молодежного музфестиваля «Поколение».

Детская сцена на улице Пхови

30 сентября:

12:00 – 13:00 - выступление детской студии «Басти-Бубу»;

13:00 – 14:00 - выступление детской студии «Ана-Бана»;

14:00 – 14:40 - детское шоу музея веселой науки «Эксперименториум»;

14:40 – 15:40 - детский концерт «Студии Нии».

1 октября:

12:00 – 13:00 - выступление студии «Бзикеби»;

13:00 – 14:00 - выступление «Вокальной академии»;

14:00 – 16:00 - выступление «Кенди-студии».