Леван Хабеишвили: Кредиты пенсионеров должны быть обнулены

«Национальное движение» выступает за обнуление кредитов для пенсионеров Грузии, соответствующую инициативу озвучил председатель партии Леван Хабеишвили. Кроме того, политическое объединение выступает за снижение пенсионного возраста для мужчин до 60 лет, сообщает SOVA.

«У многих из вас есть кредиты, когда на кабальных условиях вы выплачиваете по 4000 лари за 1500 лари, 5000 лари за 2000 лари, это грабеж и бандитизм. Это не имеет никакого отношения к кредиту или юридическому разбирательству. Это официальное воровство, и мы говорим, что с этим воровством в Грузии должно покончено. Эти кредиты, выданные около 400 тысяч пенсионерам, каждому из вас, должны быть обнулены, немедленно и срочно. Это наше главное требование, поэтому мы здесь собрались, поэтому мы продолжим борьбу в этом направлении.

Не будем забывать, что с помощью этих кредитов вас обворовывают. Во-первых, что это за пенсия, это смешно, пусть на нее живут Гарибашвили, Кобахидзе, Талаквадзе, Иванишвили. Наша главная задача – эти кредиты должны быть обнулены. Если после обнуления пенсионер возьмет кредит, то это должно быть не на кабальных, а на человеческих условиях. Вот почему мы хотим Евросоюз - ставки 32% нет нигде в странах ЕС, нигде в природе такого нет. Там максимум кредиты под 2-4-6%.

Второе важное, что мы хотим сказать, – это снижение пенсионного возраста мужчин до 60 лет. Среднестатистический европеец живет до 82-84 лет, в среднем продолжительность жизни мужчины в Грузии - 67 лет, следовательно, очень важно как можно скорее снизить возраст», - сказал Хабеишвили.