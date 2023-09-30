Георгий Вашадзе: «Грузинская мечта» боится народа, боится протестов

«Грузинская мечта» боится народа, боится протестов и множества людей, которым надоело разграбление страны и то, что они защищают Парцхаладзе. Вот почему все это происходит, – так председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе комментирует запланированные правящей командой поправки в законодательстве, согласно которым ужесточается закон относительно возведения временных конструкций во время собраний и демонстраций, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По его мнению, вместе с «Грузинской мечтой» Грузия не удостоится членства в ЕС.

Что касается нынешнего расследования в Службе государственной безопасности (СГБ) дела о предполагаемом планировании гражданских беспорядков, Вашадзе называет это дело «ложной тревогой».

«Почему СГБ защищает российского агента Парцхаладзе, почему он не опрошен? Какие приехавшие из Сербии граждане, что они ищут? Почему не опросили и не задержали Парцхаладзе? Это вопрос, который нам следует задать СГБ, а не о тех ложных тревогах, которые они поднимают», - заявил Вашадзе.