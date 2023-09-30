Власти Азербайджана арестовали Давида Бабаяна

Бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, советник президента непризнанной республики Давид Бабаян арестован, сообщает прокуратура Азербайджана.

Азербайджанская сторона напоминает, что 28 октября 2020 года в отношении Бабаяна было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: планирование, подготовка, развязывание и ведение войны, привлечение наемников, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, преступный приказ или бездействие, организация терроризма, разжигание межнациональной розни, пишет Радио Азатутюн.

Утром 28 сентября Давид Бабаян написал на своей странице в Facebook, что он внесен в «черный список» Азербайджана и что азербайджанская сторона требует его прибытия в Баку для соответствующего расследования. Он также сообщил о своем решении из Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди) отправиться в Шуши.