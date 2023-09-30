Пашинян объявил о программе помощи в оплате жилья для беженцев из Карабаха

«На покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов будет выделено на оплату коммунальных услуг», - написал сегодня на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, программа стартует 1 октября и будет действовать не менее 6 месяцев, передает Радио Азатутюн.

«Исключением будут те семьи, которые имеют квартиру в Республике Армения, а также люди в специальных центрах по уходу, которые не могут снимать квартиру», - написал Пашинян.

На следующей неделе начнется единовременная выплата по 100 тысяч драмов (около 250 долларов) каждому вынужденному переселенцу.